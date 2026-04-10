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    首頁 > 生活

    台南雙層巴士城市尋寶 開箱12條主題遊程

    2026/04/10 14:37 記者王姝琇／台南報導
    台南雙層巴士城市尋寶開箱Go活動，將於4至9月陸續登場。（記者王姝琇攝）

    台南雙層巴士城市尋寶開箱Go活動，將於4至9月陸續登場。（記者王姝琇攝）

    南市觀旅局推出全新企劃「台南雙層巴士城市尋寶開箱Go」，開箱12條主題遊程，透過雙層巴士與在地體驗結合，帶領旅客從不同面向認識台南的多元樣貌。

    台南雙層巴士城市尋寶開箱Go以「城市尋寶」為核心，規劃12條主題遊，將於4月11日在kkday平台開放訂購。觀旅局長林國華表示，台南雙層巴士主題遊創造高度滿意，為回應遊客期待，本次導入城市尋寶，提升旅遊的驚喜與探索樂趣。

    林國華指出，本系列自4月至9月辦理，12場次、共300個名額，包含一日遊及兩日一夜行程，規劃城市文化、海味漁村、田園農村與山城秘境的四大主題，透過導覽解說、文化或產業體驗及在地飲食安排，呈現台南多元且立體的旅遊樣貌。

    市長黃偉哲表示，台南是一座充滿生活感與文化厚度的城市，許多珍貴的文化資產與地方特色其實存在於日常生活之中，而非單一景點。此次觀旅局透過「城市尋寶」形式規劃遊程，深入22個行政區，與40個以上的單位及業者合作，讓旅客在探索過程中，以更貼近生活的角度認識台南，從文化、產業到飲食，建立對台南城市的整體印象與情感連結。

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