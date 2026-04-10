嘉縣第11個！大埔鄉普發6000元民生紓困金 最快4月底發放

大埔鄉代理鄉長陳正益指最快在4月底就可領到6000元。（資料照，記者蔡宗勳攝）

嘉義縣大埔鄉代表會近日提案要求普發民生紓困金6000元，協助紓解生活壓力，由公所提出「強化民生韌性振興經濟金自治條例」經代表會決議通過，目前正清查戶政名冊，預計在4月底或5月初發放，初步統計，全鄉有4300多人符合紓困金發放資格，所需經費2500多萬元。

大埔鄉民代表會主席簡麗霞、副主席劉建聰、代表陳木全、黃陳彩秀、洪平玉、陳癸全提案普發現金6000元。代表會指出，因應去年0121大埔鄉規模6.4強震，且後續餘震不斷，造成房屋災損嚴重、財產損失，為減輕鄉民災後重建生活負擔，建請公所發放民生紓困金。

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大埔鄉代理鄉長陳正益指出，大埔鄉目前人口有4300人，每人普發6000元，總經費2500多萬元，還在鄉庫可支應範圍；目前代表會已通過自治條例，正在核對戶政清冊，審查領取資格，公所將造冊通知符合資格者，民眾最快在4月底就可領到6000元。

嘉義縣之前已有阿里山、義竹、竹崎、梅山、太保、新港、民雄、大林、朴子、東石等10個鄉鎮市普發現金，金額從2000元至6000元不等，最高為阿里山鄉的6000元，現在大埔鄉也加入發放現金行列，成為全縣18個鄉鎮市中的第11個，也對因財政困窘無力發放的鄉鎮公所造成很大壓力，之前就有民眾因該鄉未發現金憤而在網路攻擊首長被法辦。

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