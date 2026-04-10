「2026 澎湖國際鐵人三項賽」登場 50國好手齊聚挑戰極限

澎湖國際鐵人三項賽，由副縣長林皆興歡迎參賽選手。（記者劉禹慶攝）

澎湖年度體育盛事「2026 IRONMAN Penghu澎湖國際鐵人三項賽」4月11日、12日重磅登場，來自50國、近千名選手齊聚澎湖，透過海泳、自行車與路跑挑戰自我極限，完成橫跨1市3鄉、全長226公里的鐵人壯舉，黑妞黑糖糕也贊助賽事。

澎湖副縣長林皆興表示，澎湖擁有綿長海岸線、寬廣道路，以及廟宇點綴的獨特人文景觀與純樸民情，使「IRONMAN國際鐵人三項賽」連續3年榮獲全球鐵人票選「隔年最想參加的賽事」，充分展現澎湖舉辦國際運動賽事的獨特魅力與價值。今年更首度將「澎湖」冠名於賽事名稱，象徵澎湖已躍升為國際鐵人三項重要品牌舞台。

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賽事為期2天，4月11日率先登場的是「IRONKIDS澎湖」，共有180名小選手參與，挑戰0.2公里海泳及1.6公里路跑，展現新生代運動潛力；4月12日900名選手將自嵵裡海域下水，完成3.8公里海泳後，接續騎乘自行車行經跨海大橋，於西嶼繞行3圈，迎戰澎湖著名的強勁海風，最後再以42.2公里路跑完賽。

黑妞黑糖糕贊助澎湖國際鐵人三項賽，深受選手喜愛。（記者劉禹慶攝）

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