醫院變舞台 台南太康國小小樂手、紅鼻子醫生同台演出營造友善就醫環境

紅鼻子關懷小丑協會的奇幻劇場與現場觀眾互動，帶來歡樂。（記者楊金城攝）

慶祝兒童節活動新樂章，柳營奇美醫院今天（10日）在一樓大廳舉辦「奇幻童年、美好時光」活動，邀請在地的太康國小小樂手攜手紅鼻子關懷小丑協會的奇幻劇場同台表演，還有健康衛教闖關、彩繪比賽頒獎，吸引就醫民眾和家人觀賞，兒童節系列慶祝活動在醫療場域中打造兼具歡樂與學習的體驗，讓醫院成為守護孩子健康與創意的美好空間。

柳營奇美醫院院長周偉倪表示，希望藉由藝術展演、活動帶來的歡樂，打造更友善的醫療環境，讓小朋友在接受治療的同時，也能在安全、被理解與被陪伴的環境中成長。

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會中頒發「彩繪夢想，柳奇綻放光芒」繪畫比賽，表揚以創意描繪心中世界的小小畫家，得獎作品後續將在醫院展出。接續由太康國小的小樂手現場帶來直笛與小提琴演奏，一連演出菊花台、感恩的心、耍把戲的小丑等多首經典曲目，讓台下觀眾鼓掌叫好。

最後壓軸則由知名專業關懷小丑協會的表演者「紅鼻子醫生」登場，1組3丑角透過音樂與現場大人、小孩即興互動，將歡笑聲帶入活動現場，氣氛歡樂。大家放鬆緊張不安的情緒，讓醫院不再感覺只是治療疾病的場所。

周偉倪說，柳營奇美醫院長年深耕在地醫療與健康促進，持續發展醫療創新服務與人文關懷，在打造有溫度的就醫環境。

柳營奇美醫院院長周偉倪（後中）頒獎獎勵得獎小朋友，也配合比出可愛手勢。（記者楊金城攝）

慶祝兒童節，柳營奇美醫院今天在一樓大廳舉辦「奇幻童年、美好時光」活動，打造友善就醫環境。（記者楊金城攝）

柳營太康國小學生演奏小提琴。（記者楊金城攝）

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