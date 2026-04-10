團膳中央廚房遭爆環境髒亂、老鼠亂竄 膳鮮：現場是倉庫

新竹縣環保局昨天到場稽查，發現並現場髒亂已經有改善。（竹縣府提供）

針對新竹縣竹東地區知名團膳業者「膳鮮」被爆料說其位於竹東頭二重地區的中央廚房環境髒亂，食材任意擺放招來一群群肥大的老鼠，周邊任意堆放廢棄物和養雞，造成環境髒亂等，謝姓業者代表說，現場只是它們的倉庫，但因造成社會觀感不佳，他們今天中午已經緊急跟新竹縣議員林昭錡雙方合意解約，一週內恢復原狀。

縣府環保局表示，他們受理民眾檢舉現場排放餿水造成排水溝惡臭、環境髒亂等情形，昨天（9日）到場稽查發現，影片中的畫面緊鄰著業者承租處但非業者所承租的倉庫，事業廢棄物科鎖定現場廢棄物是否有依規處理，確認業者已自行改善並無髒亂狀況，現場因為沒有從業人員，所以認定沒有營業行為，但他們後續會持續追蹤複查。

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縣府衛生局表示，他們今天早上到場時確認現場有營業行為，至於是中央廚房？還是倉庫？涉及面積等細節，要另由產發處工商釐清，但就食安疑慮來說，他們發現現場截油槽、地板、排油煙機等髒亂不潔，冷凍庫外面的地板破損等，限期業者改善，屆期會到場再複查，若不見改善就會開罰，至少6萬起跳。

謝姓業者代表說，被民眾檢舉的現場是他們公司的倉庫，食材全部密閉冷藏，附近住家一雙手數得完、周圍環境相當空曠，所以鼠類確實不少，但因重要食材並沒有暴露在外，所以安全無虞。

業者代表也否認現場有養雞，新竹地院也不是他們目前的客戶。由於現場只是倉庫，並非他們的央廚，因此不會有炊煮行為。至於現場任意堆置廢棄物引發的髒亂，他們會立刻改進。因為已經跟地主合議解約，所以從現在開始，不再會有囤積食材、車輛停放進出等行為。

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