曠課太多被退學 學生主張「節數」與「時數」不同提訴願

台中教育大學。（圖：擷自中教大粉絲頁）

台中教育大學一名學生上學期因曠課數超出學校規定「45小時」上限遭退學，該生不滿退學規定計算單位是「小時」，與曠課以「節數」計算標準不同，不服提行政訴願爭權益，事件被放上網路，引發熱議；校方強調，過程中一再提醒學生補請假，學生均知情，甚至到計算截止日當天聯繫學生到深夜11點，請學生趕快線上補請假，但學生未有動作，只能依規定辦理。

這名大學生因上學期曠課超出學校規定上限遭退學，但學生不服學校的學則規定是「學期曠課累積達45小時應予退學」，曠課以「節數」計算，非學則中法定規定的計算單位「小時」，且「小時」與「節數」間的對應關係也未在學則或相關法令中明確規範，學校未曾公告「1節課即1小時」，以致「無法預見」曠課達退學標準。

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該生先校內申訴，經學生申訴評議委員會審議後決議「申訴無理由」，學生不服再提行政訴願，盼爭權益。

事件被放上網路引起廣泛討論，不少網友認為學校均已通知，「問題最大的是學生本人」、「蹺課被退學還義正辭嚴」。

中教大強調，學校是教育單位均會給學生補正機會，學生一有曠課均會提醒補請假，個案學生在曠課達20節時即預警，到曠課達30節、35節及40節時，也均各別通知該名學生補請假，以免被退學，雙導師也均有一再輔導、提醒，學期末因該生曠課數仍逾退學規定，在曠課計算截止日當天更連繫學生到晚上11點，趕緊線上補請假程序以免被退學，仍未接到學生補請假程序，學校只能依法辦理。

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