街友行李堆置成燙手山芋 台中車站門面堪憂

台中火車站街友群聚，行李堆置，有礙觀瞻。（資料照）

台中火車站及周邊街友亂象叢生，不僅頻傳脫序衍生治安問題，更可見堆置睡墊、帳棚、腳踏車與雜物，門面崩壞，市議員黃守達今日痛斥市府長期放任，導致治安與市容雙重崩壞，要求立即整頓，設置台中火車站街友行李暫託處及相關管理規範。

今日市議員黃守達、謝志忠、王立任與張玉嬿針對台中車站街友亂象聯合質詢，黃守達表示，台中市約有三成的街友，都聚集在台中火車站附近，對於這一些生活極度不穩定的人、必須依賴公共空間來生存的人，台中火車站機能大、方便、空間寬廣，又提供遮陽、遮雨，那確實是街友的一個選擇，因為街友的群聚，所以造成了很多問題，從2024年就要求市府設置台中火車站街友行李暫託處，也提出台中車站兩處空間的建議，卻都沒下文，社會局合作的社福單位距離火車站太遠。

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台中市府社會局長廖靜芝表示，目前市府與「樂知公益慈善協會」、「慈蓮社會福利基金會」兩個單位來合作提供行李暫存服務，台中火車站的兩處空間，屬於交通單位的管轄，要再研議。

市議員謝志忠（右起）、黃守達、王立任與張玉嬿針對台中車站街友亂象聯合質詢。（記者張軒哲攝）

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