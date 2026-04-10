為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    交通部應援粉紅超跑 台鐵勇字車票、「停讓保平安」貼布限量送

    2026/04/10 14:18 記者吳亮儀／台北報導
    臺鐵勇字車票。（交通部提供）

    臺鐵勇字車票。（交通部提供）

    白沙屯拱天宮媽祖進香即將展開，目前報名人數已超過45萬人。交通部今年除了投入交通疏運支援，還推出限量結緣小物「台鐵勇字車票」與「停讓保平安」舒緩貼布。

    交通部說明，整合台鐵、高鐵及公路客運等運輸，透過加開列車、調整場站動線及設置臨時設施，及闢駛接駁公車等，協助香燈腳隨媽祖前行及順利返家。

    交通部今天（10日）宣布，今年特別設計具有紀念意義的「勇字車票」，日期設定為2026年4月12日起轎日，象徵香燈腳們勇敢前行一路平安，勇字車票結合「永保安康」與「停讓保平安」意象，希望把進香路上彼此扶持、互相禮讓的精神。

    另外，交通部也推出印有「停讓保平安」與「勇腳上路、平安一路」字樣的舒緩貼布，將道安觀念融入，不僅為香燈腳提供身體上的支持，更希望將「下車後，我們都是行人」的尊重生命理念。

    交通部說明，限量「台鐵勇字車票」5000份，以及限量「停讓保平安」5000份舒緩貼布發放、送完為止。第一場在4月12日中午12時5分，在台鐵白沙屯站往拱天宮方向步道「公路局設攤點」。

    第二場在4月16日，上午9時25分，於日興堂囍餅舖戲院店快閃發放；上午10時35分，於光之祥雲旁台糖冰品部「公路局設攤點」。

    停讓保平安舒緩貼布（交通部提供）

    停讓保平安舒緩貼布（交通部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播