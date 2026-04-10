交通部應援粉紅超跑 台鐵勇字車票、「停讓保平安」貼布限量送

臺鐵勇字車票。（交通部提供）

白沙屯拱天宮媽祖進香即將展開，目前報名人數已超過45萬人。交通部今年除了投入交通疏運支援，還推出限量結緣小物「台鐵勇字車票」與「停讓保平安」舒緩貼布。

交通部說明，整合台鐵、高鐵及公路客運等運輸，透過加開列車、調整場站動線及設置臨時設施，及闢駛接駁公車等，協助香燈腳隨媽祖前行及順利返家。

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交通部今天（10日）宣布，今年特別設計具有紀念意義的「勇字車票」，日期設定為2026年4月12日起轎日，象徵香燈腳們勇敢前行一路平安，勇字車票結合「永保安康」與「停讓保平安」意象，希望把進香路上彼此扶持、互相禮讓的精神。

另外，交通部也推出印有「停讓保平安」與「勇腳上路、平安一路」字樣的舒緩貼布，將道安觀念融入，不僅為香燈腳提供身體上的支持，更希望將「下車後，我們都是行人」的尊重生命理念。

交通部說明，限量「台鐵勇字車票」5000份，以及限量「停讓保平安」5000份舒緩貼布發放、送完為止。第一場在4月12日中午12時5分，在台鐵白沙屯站往拱天宮方向步道「公路局設攤點」。

第二場在4月16日，上午9時25分，於日興堂囍餅舖戲院店快閃發放；上午10時35分，於光之祥雲旁台糖冰品部「公路局設攤點」。

停讓保平安舒緩貼布（交通部提供）

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