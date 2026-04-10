台鐵推「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天（10日）宣布，為響應白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境兩大年度宗教盛事，推出「媽祖隨行・保安同行」系列祈福商品。

台鐵公司表示，以限定Q版媽祖圖像融入香客用品設計，並延伸「永保安康」經典站名意象。活動自4月10日至4月30日止，推出多項期間限定優惠組合與加值贈禮，數量有限。

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第一項是媽祖保安合購組，商品以進香文化為設計核心，兼具實用性與祈福象徵。凡購買媽祖運動毛巾與飄帶各1只，即可享合購優惠價500元，原價700元，約71折。

第二項是永保安康合購組，結合經典站名祝福意涵與實用設計，適合作為日常使用或送禮選擇。凡購買「永保安康316方形雙層鋼盒」與「永保安康仿票單袋」各1只，即享合購價888元，原價1299元，約68折。

第三項是買提袋送飄帶，以實惠價格入手祈福商品，增添旅途祝福。凡購買「永保安康仿票單袋」（售價399元），即贈送白沙屯或大甲媽祖飄帶1只（市價250元）。

第四項商品是買禮盒送御守，將平安祝福隨身相伴。凡購買「拾子．平安產」聯名禮盒（售價1,699元），即贈送白沙屯媽祖好運御守1只（市價220元）。

台鐵公司提醒，媽祖保安合購組限同系列搭配購買（白沙屯毛巾搭配白沙屯飄帶；大甲媽毛巾搭配大甲媽飄帶）；「買提袋送飄帶」活動中，贈品可選白沙屯或大甲媽飄帶擇一，並依購買數量累計贈送；「買禮盒送御守」活動採累計贈送方式，且贈送期間延長至7月31日止。

台鐵公司說明，商品和販售通路分別文媽祖保安合購組、買提袋送飄帶可在台鐵夢工場網路商店、臺北／松山／南港台鐵夢工場門市及臺中便當販賣店限定販售；永保安康合購組、買禮盒送御守可在台鐵全通路販售。

台鐵推「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠。（台鐵公司提供）

台鐵推「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠。（台鐵公司提供）

台鐵推「媽祖隨行・保安同行」祈福商品限定優惠。（台鐵公司提供）

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