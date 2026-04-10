新北創客祭系列活動開跑 家庭創客日、暑期創客營加開名額

金山高中、十分國小與新平溪煤礦博物園區共同研發「環保天燈」。（新北市教育局提供）

為鼓勵全齡共享創客學習，新北市教育局長張明文今（10）日宣布「新北創客祭」10大系列活動展開。張明文指出，系列活動中以4月11日至5月16日共49場次的「家庭創客日」最受關注，共1200多個名額，多個場次開放即額滿，部分場次再加開名額；今年暑假將推出「Maker暑期創客營」，8所創客學校加碼開設200多個名額進階課程。

張明文表示，創客教育強調「實作」、「創意」、「整合」及「自學」精神，正是AI時代孩子最需要具備的關鍵能力，新北推動創客教育12年累積百萬人次參與，今年推出10大活動，從幼兒到樂齡、從學校到產業，並發布「新北創客地圖」，串聯國立故宮博物院、國立台灣科學教育館、新北市美術館等多元場域，以及49所創客社群學校、新北青創五股自造基地、11座觀光工廠，以及11間自造教育及科技中心。

請繼續往下閱讀...

活動開跑現場也展示亮點成果，教育局介紹，金山高中學生示範與故宮合作的「國寶AI熱轉印」，透過AI技術重新詮釋文物圖騰，再結合熱轉印轉化為創作；金山高中、十分國小與新平溪煤礦博物園區共同研發的「環保天燈」也亮相，由改善傳統天燈施放後造成的環境負擔，目前正申請專利中。

教育局說，今年創客祭也推動「扶老攜幼」的全齡創客課程，結合法鼓山社會大學及慈濟光隆日間照顧中心等單位，讓創客學習走入不同年齡層的生活場域，實踐青銀共學；系列活動相關資訊可至新北市技職教育資源網查詢。

金山高中學生示範與故宮合作的「國寶AI熱轉印」。（新北市教育局提供）

新北市今（10）日宣布「Beyond Making 2026新北創客祭」起跑。（新北市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法