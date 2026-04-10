老鼠亂竄！竹縣膳鮮團膳爆中央廚房髒亂 議員林昭錡遭指經營者

新竹縣竹東某知名團膳被控中央廚房髒亂，肥大的老鼠成群跑來跑去。（民眾提供）

新竹縣團膳公司「膳鮮」被爆中央廚房環境髒亂，食材裝籃後隨便放在地面招來鼠患，甚至波及鄰居，10幾年來反映無果，林姓男子崩潰在Threads上影片、照片齊發引起網友譁然，林男甚至指控無黨籍新竹縣議員林昭錡就是背後的實際經營者！客戶還遍及竹科和新竹地院，網友直言「這環境好可怕」。

林昭錡妻子：僅是房東 已與業者解除租約

林昭錡妻子楊淑禎喊冤說，他們是業者的房東，並非實際經營者，業者的中央廚房主要是在竹東中興廠和湖口廠。事發後，他們已經跟業者解除租約，從今天起，未來都不會有膳纖車輛和食材進出或擺放在原址。

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爆料的林男在Threads上發文還附上連日拍到的照片、影片，畫面上清楚可見幾大袋的洋蔥放在塑膠籃，然後就直接放在地面，旁邊的紙箱竄出幾隻肥大的老鼠，繞著塑膠籃不斷地嗅聞。現場的排油煙管附著厚厚一層黑油，地面也都是沒清洗乾淨的油渣，附近道路的路邊就是業者的回收場，擺滿了紙箱、油桶以及用過的塑膠籃，很多網友直言這種中央廚房做出來的餐點也太噁心。

林男還說，這個團膳業者只要時間一到、開伙，油煙就往他家灌，常常整個院子煙霧瀰漫。他好幾次向衛生局檢舉都沒下文，實在是「老鼠大軍直接入侵我家車庫」，讓他才忍無可忍上網發文公審。

他也質疑，每次通報縣府衛生局的隔天，業者就會把現場全部清空，就連車子也開回去公司登記的地址停放，然後衛生局才出現稽查，「這是巧合嗎？」

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新竹縣知名團膳公司的中央廚房旁另用隨地棄置的菜葉等養雞。（民眾提供）

新竹縣知名團膳被指中央廚房環境髒亂。（民眾提供）

食材任意裝籃後就擺在地面招來鼠患。（民眾提供）

民眾指控團膳公司的中央廚房附近任意堆置廢棄物，根本是髒亂點。（民眾提供）

民眾指控團膳公司的中央廚房附近任意堆置廢棄物，根本是髒亂點。（民眾提供）

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