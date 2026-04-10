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    桃園長庚線、新北林口輕軌整併為「新桃林線」 目標讓大林口交通更方便

    2026/04/10 13:56 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市長張善政、新北市長侯友宜共同出席新桃林線計畫。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政、新北市長侯友宜共同出席新桃林線計畫。（記者謝武雄攝）

    「桃林鐵路」於2012年停駛前，曾是運煤至林口發電廠產業鐵路，如今成為兩市民眾共同回憶，鑑於林口地區橫跨新北、桃園兩市，兩市政府共識將桃園長庚線、新北林口輕軌計畫進行整合，並以「新桃林線」命名，桃園市長張善政、新北市長侯友宜今天到新桃林線跨市銜接節點會勘，為兩市軌道建設合作向前邁進。

    張善政強調，桃園市、新北市生活圈緊密相連，除有桃園機場捷運，捷運三鶯線也會延伸到桃園八德，捷運棕線則是桃園火車站到新北新莊迴龍，未來新北林口線、桃園長庚線整合後叫作「新桃林線」，除了懷念以往桃林鐵路；新桃林也代表新北、桃園、林口，完工後可發揮一加一大於二的效果，除了整個大林口地區民眾可以互通，以往林口民眾搭火車只能到台北火車站，未來南下則可至桃園火車站轉乘。

    侯友宜說，新北市林口區、桃園市龜山區與桃園區的人口已達80萬人，每日往返高達84萬的龐大交通旅次，導致林口區與龜山區面臨嚴重的交通壅塞，兩市共同推動「新桃林線，友善連線」計畫，其中，林口線去年9月9日獲交通部同意備查，納入新北市捷運優先推動路網，正與桃園長庚線共同辦理可行性研究，兩線合併後的新桃林線總長達26公里，共設置29座高架車站及3座平面車站，預估2039年完工，通車後可從林口「一車到底」，便利前往華亞科技園區或桃園火車站，節省25至40分鐘的通勤時間。

    張善政表示，非常感謝立委洪孟楷、牛煦庭在立法院奔走並召開多次協商會議，才能將原先在不同期程路線結合在一起推動，讓龜山、林口兩地由過去各自發展，邁向整體連動與資源共享。

    其中，林口輕軌規劃為連結機捷A8長庚醫院站與A9林口站的「X型」輕軌，全長約8.22公里，共設12座高架車站，其中S81、S91站皆設立體空中連通道，分別銜接機捷A8站、A9站，路線主要服務林口舊市區、工一工業區及長庚醫院周邊，主線從粉寮路連接林口舊市區，沿文化二路跨越國道一號，銜接機捷A8站，支線則從工一工業區銜接至機捷A9站。

    至於桃園捷運長庚線（銀線），也是輕軌系統，起自長庚大學，經龜山區文化一路、文化二路、龜山一路、忠義路、南崁溪沿岸、桃園區三民路、萬壽路，終點桃園火車站，全長17公里，預計設置20座車站及1座機廠，全案已在期中審查作業，初步研究成果包含必要性、重要性、財務可行性等。

    桃園市長張善政、新北市長侯友宜共同出席新桃林線計畫。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政、新北市長侯友宜共同出席新桃林線計畫。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政、新北市長侯友宜共同出席新桃林線計畫。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政、新北市長侯友宜共同出席新桃林線計畫。（記者謝武雄攝）

    桃園長庚線、林口輕軌將合併為新桃林線，，桃園市長張善政、新北市長侯友宜與地方人士共同合影。（記者謝武雄攝）

    桃園長庚線、林口輕軌將合併為新桃林線，，桃園市長張善政、新北市長侯友宜與地方人士共同合影。（記者謝武雄攝）

    桃園長庚線、林口輕軌將合併為新桃林線，，桃園市長張善政、新北市長侯友宜聽取簡報。（記者謝武雄攝）

    桃園長庚線、林口輕軌將合併為新桃林線，，桃園市長張善政、新北市長侯友宜聽取簡報。（記者謝武雄攝）

    桃園長庚線、林口輕軌將合併為新桃林線，，桃園市長張善政、新北市長侯友宜與地方人士共同合影。（記者謝武雄攝）

    桃園長庚線、林口輕軌將合併為新桃林線，，桃園市長張善政、新北市長侯友宜與地方人士共同合影。（記者謝武雄攝）

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