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    首頁 > 生活

    台中百歲人瑞跨縣市輪流照顧淪「邊緣人」 領不到每月6千禮金

    2026/04/10 13:43 記者張軒哲／台中報導
    市議員林祈烽質疑百歲人瑞敬老禮金，申請認定實際居住標準。（記者張軒哲攝）

    市議員林祈烽質疑百歲人瑞敬老禮金，申請認定實際居住標準。（記者張軒哲攝）

    台中市議會今（10）日進行民政業務質詢，市議員林祈烽及施志昌指出，市府每年發放逾10億元的重陽敬老禮金及逾2千萬元的百歲人瑞敬老禮金，政策立意良善，但在百歲人瑞每月6000元的敬老禮金申請認定上，卻出現標準模糊、與現實脫節的情況，甚至出現長者僅因訪查當下不在戶籍地，即被認定未實際居住而遭駁回的荒謬案例。

    林祈烽表示，台中市去年共有50萬4736名長者領受重陽敬老禮金，發放金額高達10億8894萬元，而針對百歲人瑞，市府另致贈每月6000元禮金，展現對長者的尊重與照顧。但西屯區有一名剛滿百歲的長者，因輪流到彰化兒子家居住，恰巧區公所來訪查時人在彰化而不在戶籍地，竟被認定「未實際居住本市」而喪失請領資格，讓家屬與長輩都難以接受。

    林祈烽質疑，近三年來每月平均有十餘位百歲人瑞申請該項禮金，而除了上述案例外，去年也同樣發生2件遭「實際未居住台中市」為由駁回的案件，要求副市長黃國榮應跨局處研議改善方案，避免類似爭議再度發生，落實高齡友善城市的初衷。

    黃國榮表示，若長者過去都住在台中市，因子女輪流照顧而去外縣市暫居的話，現行制度可以檢討看看。社會局長廖靜芝說，區公所應有問過這位人瑞的相關人員，不會因為長者剛好不在戶籍地就如此認定，會與民政局研商相關認定標準及要件，讓全台中市各行政區都適用。

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