不只有梅嶺 台南白河南寮賞螢季開跑了

台南白河南寮賞螢季4月開跑了，西拉雅國家風景區管理處推薦賞螢小旅行。（西拉雅管理處提供）

台南白河南寮賞螢季4月開跑了，台南賞螢聖地不只有楠西梅嶺，在白河關嶺里南寮的螢火蟲已現蹤，螢況不錯，南寮農村文化產業協會接受電話預約報名，報名費每人150元（兩歲以下免費；含場地公共意外險），西拉雅國家風景區管理處推薦遊客賞螢小旅行來南寮賞螢、東山喝咖啡、關子嶺泡湯，感受春日的美好。

南寮農村文化產業協會理事長廖英全今天（10日）表示，南寮螢火蟲是在一大片桃花心木林間，10年前發現螢火蟲後，協會和居民細心呵護保育螢火蟲和維護生態環境，大群火金姑一閃一閃在周邊飛舞令人驚嘆，協會至今舉辦10年賞螢季。

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南寮農村文化產業協會在清明連假試辦2梯次賞螢活動，螢況良好，廖英全說，南寮賞螢季視氣候因素，原則上將舉辦至5月中旬，螢況最佳約在4月下旬。

南寮農村文化產業協會即日受理電話預約報名，報名專線0915127139，每週五、六、日、固定假日前一天&假日期間舉辦，其它時段須10人成行預約報名，賞螢分2梯次出發，第1梯晚上6點30分集合，集合地點白河區關嶺里南寮社區活動中心，費用報到時繳交，遊客請著薄長袖、長褲、輕便布鞋，賞螢遊程要保持場域暗黑與安靜，

白河關嶺里南寮就在台南市道175線咖啡公路沿線，西拉雅管理處推薦遊客相揪一起來南寮賞螢，順遊東山喝咖啡、關子嶺泡湯、雞籠山大凍山登山健行。

台南白河南寮賞螢環繞在桃花心木林間，螢況不錯。（南寮農村文化產業協會提供）

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