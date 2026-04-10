為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄農產進軍新加坡龍頭超市 紅心芭樂、野蓮最受歡迎

    2026/04/10 12:51 記者蔡清華／高雄報導
    高雄農產進軍新加坡龍頭超市，野蓮頗受歡迎。（圖：高市農業局提供）

    高雄農產進軍新加坡龍頭超市，野蓮頗受歡迎。（圖：高市農業局提供）

    高雄市政府農業局持續深耕星馬市場行銷，今年攜手新加坡龍頭零售通路FairPrice職總超市，推出「高雄首選週」主題檔期（4月9日至15日），高雄芭樂、蜜棗、蓮霧、木瓜及特色蔬菜野蓮等多項農產品全面上架引發關注，其中紅心芭樂、野蓮大受歡迎。

    這次活動由農業局長姚志旺率團，與FairPrice生鮮蔬果部總監 Kwok Ka Chun、駐新加坡台北代表處吳文齡公使、駐新加坡台北代表處經濟組吳文忠組長，以及新加坡台灣貿易中心劉千翡主任等人均出席特賣會，透過通路檔期曝光高雄優質鮮果與特色農產，強化當地消費者印象與信賴，並帶動長期外銷動能。

    活動以棒球開球儀式揭開序幕；由農業局長姚志旺擔任投手；新加坡FairPrice生鮮蔬果部總監 Kwok Ka Chun 擔任打者，寓意透過通路強力推廣，將高雄優質農產擴散至新加坡各地；活動安排野蓮料理示範，以簡單料理呈現野蓮最原始、最鮮甜的風味，進一步帶動討論熱度與買氣。

    姚志旺表示，活動除了新加坡職總超市（FairPrice）全面上架銷售，同時於10家FairPrice門市加碼推出試吃推廣活動，結合通路陳列、試吃推廣。

    姚志旺說，高雄農產品多年來持續上架星馬地區，已獲當地消費者肯定，今年自三月起於星馬兩地辦理90場次高雄果品試吃活動，未來將持續結合試吃活動與通路端宣傳資源。

    活動以棒球開球儀式揭開序幕；由農業局長姚志旺（左一）擔任投手；新加坡FairPrice生鮮蔬果部總監 Kwok Ka Chun（右一） 擔任打者。（圖：高市農業局提供）

    活動以棒球開球儀式揭開序幕；由農業局長姚志旺（左一）擔任投手；新加坡FairPrice生鮮蔬果部總監 Kwok Ka Chun（右一） 擔任打者。（圖：高市農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播