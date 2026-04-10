高雄農產進軍新加坡龍頭超市 紅心芭樂、野蓮最受歡迎

高雄農產進軍新加坡龍頭超市，野蓮頗受歡迎。（圖：高市農業局提供）

高雄市政府農業局持續深耕星馬市場行銷，今年攜手新加坡龍頭零售通路FairPrice職總超市，推出「高雄首選週」主題檔期（4月9日至15日），高雄芭樂、蜜棗、蓮霧、木瓜及特色蔬菜野蓮等多項農產品全面上架引發關注，其中紅心芭樂、野蓮大受歡迎。

這次活動由農業局長姚志旺率團，與FairPrice生鮮蔬果部總監 Kwok Ka Chun、駐新加坡台北代表處吳文齡公使、駐新加坡台北代表處經濟組吳文忠組長，以及新加坡台灣貿易中心劉千翡主任等人均出席特賣會，透過通路檔期曝光高雄優質鮮果與特色農產，強化當地消費者印象與信賴，並帶動長期外銷動能。

請繼續往下閱讀...

活動以棒球開球儀式揭開序幕；由農業局長姚志旺擔任投手；新加坡FairPrice生鮮蔬果部總監 Kwok Ka Chun 擔任打者，寓意透過通路強力推廣，將高雄優質農產擴散至新加坡各地；活動安排野蓮料理示範，以簡單料理呈現野蓮最原始、最鮮甜的風味，進一步帶動討論熱度與買氣。

姚志旺表示，活動除了新加坡職總超市（FairPrice）全面上架銷售，同時於10家FairPrice門市加碼推出試吃推廣活動，結合通路陳列、試吃推廣。

姚志旺說，高雄農產品多年來持續上架星馬地區，已獲當地消費者肯定，今年自三月起於星馬兩地辦理90場次高雄果品試吃活動，未來將持續結合試吃活動與通路端宣傳資源。

活動以棒球開球儀式揭開序幕；由農業局長姚志旺（左一）擔任投手；新加坡FairPrice生鮮蔬果部總監 Kwok Ka Chun（右一） 擔任打者。（圖：高市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法