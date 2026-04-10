精準奉茶、咖啡拉花、自主巡查...機器人中心揭牌，賴清德：MIT不是只有好看頭

總統賴清德與各界貴賓一起為國家智慧機器人研究中心揭牌。（記者吳俊鋒攝）

落實「人工智慧之島」願景，行政院推動「AI新十大建設」，在台南歸仁沙崙智慧綠能科學城成立國家智慧機器人研究中心在今天揭牌；總統賴清德強調「我們的機器人並非只有好看頭，而是真正進入生活應用的尖端科技」，他向產業界發出號召，大家一起努力，把握智慧機器人的關鍵10年。

國家智慧機器人研究中心的成立，象徵將AI技術從雲端運算延伸到實體世界的感知與協作，現場展示機器人精準定位奉茶、沖咖啡還拉花，甚至機器狗自主執行巡查任務，引起矚目。

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賴清德指出，台灣絕對有實力製造聰明好用、安全可靠的機器人，產業界已做好準備，正等著政府整合，並提出明確方向，他以總統身分向各界發出號召，大家一起努力，把握關鍵時期，從台南沙崙出發，讓台灣在AI走入實體世界的新時代，居於領先全球，值得信賴的重要地位。

賴清德也提出3點期許，首先是成為技術研發的引擎，以大型先進機器人科研服務平台，作為產學界的堅實後盾，加速前瞻技術從實驗室走入驗證，持續強化台灣機器人技術上的整合能力；其次是成為跨域人才匯聚的平台，共同投入，希望能與各大專院校合作，透過課程、實作、競賽與交流，培育人才，為台灣下個階段的科技發展扎根；最後則扮演產學研的關鍵橋梁，讓沙崙結合六甲、柳科，打造機器人產業廊帶。

賴清德希望台南成為國家級機器人重要發展基地，讓研究中心的學術創新與產業需求接軌，研發成果快速服務社會，帶動產業新產品，推動「百工百業AI落地」。

國科會主委吳誠文說，台灣正面臨缺工與高齡、少子化的結構性挑戰，透過智慧機器人產業推動方案，將發展具備感知與協作能力的服務型智慧機器人，因應市場需求。

吳誠文指出，台灣擁有頂尖的半導體、感測元件與精密機構技術，國研院國家智慧機器人研究中心將透過跨域共研、實境共作、資源共享的機制，扮演國內外產學研機器人生態系的鏈結加速器，讓台灣的優勢從零組件的供應，轉化為系統性的綜合競爭力。

現場展示機器狗進行自主巡查任務。（記者吳俊鋒攝）

機器人沖泡咖啡，還能拉花。（記者吳俊鋒攝）

國家智慧機器人研究中心啟用，現場成果展示。（記者吳俊鋒攝）

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