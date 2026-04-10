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    首頁 > 生活

    中午外出留意！3縣市高溫亮黃燈 台東大武飆36.7度

    2026/04/10 12:55 即時新聞／綜合報導
    今日各地天氣晴朗穩定、高溫炎熱，氣象署上午就對「台南市、屏東縣、台東縣」發布高溫警戒，提醒當地有機會出現36度以上氣溫。截至今中午12點半，台東大武鄉出現36.7度的高溫。（圖擷自氣象署）

    今日各地天氣晴朗穩定、高溫炎熱，氣象署上午就對「台南市、屏東縣、台東縣」發布高溫警戒，提醒當地有機會出現36度以上氣溫。截至今中午12點半，台東大武鄉出現36.7度的高溫。（圖擷自氣象署）

    今日各地天氣晴朗穩定、高溫炎熱，氣象署上午對「台南市、屏東縣、台東縣」發布高溫警戒，提醒當地有機會出現36度以上氣溫。截至今中午12點半，台東大武鄉出現36.7度的高溫，台南玉井也來35.8度，屏東縣竹田鄉則是34.9度。

    受西南風強勁影響，各地高溫不斷，今上午「台南市、屏東縣、台東縣」高溫警戒亮黃燈，台東縣已有焚風發生，氣象署提醒應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動，並注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。另外因受地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

    根據氣象署統計的前100名高溫資料，截至今中午12點半，台東大武鄉高溫達36.7度，台東達仁鄉也有36.2度。至於台南玉井則是35.8度，屏東縣竹田鄉則是34.9度。

    前氣象局局長鄭明典上午也發文提醒，包含台北盆地、花東縱谷、屏東靠山區等地，今天有高溫訊號。在發文底下網友也紛紛留言「昨天晚上開始台東南側就吹焚風了」、「花蓮市一早就熱」。

    今日各地天氣晴朗穩定、高溫炎熱，氣象署上午就對「台南市、屏東縣、台東縣」發布高溫警戒，提醒當地有機會出現36度以上氣溫。截至今中午12點半，台東大武鄉出現36.7度的高溫。（圖擷自氣象署）

    今日各地天氣晴朗穩定、高溫炎熱，氣象署上午就對「台南市、屏東縣、台東縣」發布高溫警戒，提醒當地有機會出現36度以上氣溫。截至今中午12點半，台東大武鄉出現36.7度的高溫。（圖擷自氣象署）

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