為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不再兩小時避風！ 興海漁港擴建啟用 挺起東南國防護漁第一線

    2026/04/10 12:39 記者蔡宗憲／屏東報導
    興海漁港擴建啟用 挺起東南國防護漁第一線。（屏縣府提供）

    興海漁港擴建啟用 挺起東南國防護漁第一線。（屏縣府提供）

    長期以來，屏東東海岸漁民在颱風來襲前，總得冒著驚濤駭浪，花費超過2個小時驚險航程遠赴恆春後壁湖避風，這段充滿危機的「避難路程」，在今日正式劃下句點。屏東縣政府今日舉行「興海漁港擴建改善工程」啟用典禮，由縣長周春米親自主持。這項斥資4.28億元的重大建設，不僅將泊位翻倍，更因應近年中共艦艇頻繁騷擾我國東南海域，特別納入海巡艦隊進駐空間，讓興海漁港從單純的避風港，一躍成為守護國境之南領海安全的最前哨。

    興海漁港過去因港口朝向正東，北外防波堤遮蔽不足，每逢東北季風或颱風期間，港內泊區便波濤洶湧，安全性極低，漁民戲稱是「拿命跟天公伯賭博」。前縣長潘孟安為了徹底解決這項困境，團隊克服萬難，歷經環境影響評估、保安林地解除及水下文化資產調查等重重嚴謹行政程序，啟用後，新建的北、南、東碼頭總長達510公尺，最大容納船數由原本的56艘增加至100艘，颱風期間更可供62艘漁船進駐避風，讓滿州及恆春地區漁民終於有個「像樣的家」。

    除了保障漁業生命財產，這座漁港在戰略地位上更具備守護主權的指標意義。面對近年中共艦艇頻繁穿梭巴士海峽，甚至以灰色地帶手段襲擾我方漁船，造成基層漁民極大心理壓力。縣長周春米特別提到，本次擴建專門配置了海巡署艦隊分署的進駐空間，強化海上巡防能量。這意味著面對共艦襲擾時，我方執法能量能「就近部署、迅速出擊」，不再需要從遠方港口調度，讓海巡艦艇能第一時間在東南領海築起防禦長城，捍衛我國漁權與海疆安全。

    周春米表示，特別感謝前縣長、現任總統府秘書長潘孟安任內積極爭取中央經費支持，才讓這項地方期盼已久的夢想成真。漁民們過去出海總要擔心天氣、還要擔心不友善的共艦，現在看到港口擴建完成，還有海巡大船當靠山，心裡踏實許多。這項斥資億元的建設，不僅翻轉了東南海岸的漁業環境，更展現了政府守護國土與基層漁民生命安全，絕不退讓的堅定決心。

    總統府秘書長潘孟安一手催生興海漁港擴建。（記者蔡宗憲攝）

    總統府秘書長潘孟安一手催生興海漁港擴建。（記者蔡宗憲攝）

    「興海漁港擴建改善工程」啟用典禮，當地開心參與。（記者蔡宗憲攝）

    「興海漁港擴建改善工程」啟用典禮，當地開心參與。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播