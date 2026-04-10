不再兩小時避風！ 興海漁港擴建啟用 挺起東南國防護漁第一線

興海漁港擴建啟用 挺起東南國防護漁第一線。（屏縣府提供）

長期以來，屏東東海岸漁民在颱風來襲前，總得冒著驚濤駭浪，花費超過2個小時驚險航程遠赴恆春後壁湖避風，這段充滿危機的「避難路程」，在今日正式劃下句點。屏東縣政府今日舉行「興海漁港擴建改善工程」啟用典禮，由縣長周春米親自主持。這項斥資4.28億元的重大建設，不僅將泊位翻倍，更因應近年中共艦艇頻繁騷擾我國東南海域，特別納入海巡艦隊進駐空間，讓興海漁港從單純的避風港，一躍成為守護國境之南領海安全的最前哨。

興海漁港過去因港口朝向正東，北外防波堤遮蔽不足，每逢東北季風或颱風期間，港內泊區便波濤洶湧，安全性極低，漁民戲稱是「拿命跟天公伯賭博」。前縣長潘孟安為了徹底解決這項困境，團隊克服萬難，歷經環境影響評估、保安林地解除及水下文化資產調查等重重嚴謹行政程序，啟用後，新建的北、南、東碼頭總長達510公尺，最大容納船數由原本的56艘增加至100艘，颱風期間更可供62艘漁船進駐避風，讓滿州及恆春地區漁民終於有個「像樣的家」。

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除了保障漁業生命財產，這座漁港在戰略地位上更具備守護主權的指標意義。面對近年中共艦艇頻繁穿梭巴士海峽，甚至以灰色地帶手段襲擾我方漁船，造成基層漁民極大心理壓力。縣長周春米特別提到，本次擴建專門配置了海巡署艦隊分署的進駐空間，強化海上巡防能量。這意味著面對共艦襲擾時，我方執法能量能「就近部署、迅速出擊」，不再需要從遠方港口調度，讓海巡艦艇能第一時間在東南領海築起防禦長城，捍衛我國漁權與海疆安全。

周春米表示，特別感謝前縣長、現任總統府秘書長潘孟安任內積極爭取中央經費支持，才讓這項地方期盼已久的夢想成真。漁民們過去出海總要擔心天氣、還要擔心不友善的共艦，現在看到港口擴建完成，還有海巡大船當靠山，心裡踏實許多。這項斥資億元的建設，不僅翻轉了東南海岸的漁業環境，更展現了政府守護國土與基層漁民生命安全，絕不退讓的堅定決心。

總統府秘書長潘孟安一手催生興海漁港擴建。（記者蔡宗憲攝）

「興海漁港擴建改善工程」啟用典禮，當地開心參與。（記者蔡宗憲攝）

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