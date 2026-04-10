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    首頁 > 生活

    台東活水湖救生員戒備 開放游泳到9月底

    2026/04/10 12:40 記者黃明堂／台東報導
    台東活水湖即日起開放民眾游泳。（記者黃明堂攝）

    台東活水湖即日起開放民眾游泳。（記者黃明堂攝）

    為提供民眾更多元的消暑選擇，台東縣政府自即日起至9月底，每日上午8時至下午5時在活水湖已劃定之戲水區域開放游泳，現場並有救生員及管理人員駐守，民眾可安心下水。台東縣政府呼籲戲水民眾請務必遵循相關或管理人員指示，以確保安全。

    台東縣政府農業處說明，去年試辦開放活水湖期間，吸引眾多民眾前往游泳及戲水，在救生員與管理人員的管理協助下，活動安全順利，並獲得廣大迴響，縣府今年持續推動，讓更多人能在夏季享受安全、舒適的水域活動。

    農業處指出，活水湖與一般游泳池有很大差異，水深至2.5公尺，湧水多時甚至在4公尺以上，民眾下水前應衡量自身健康狀況，避免勉強下水，除游泳外請攜帶浮具或穿著救生衣，以確保安全，12歲以下孩童必須由成年人全程陪伴，活水湖非一般游泳池，水溫較低且較深，一切以安全為最高原則。

    縣府農業處提醒，活水湖為國家級濕地，未經許可禁止捕捉湖內動、植物，如戲水民眾有防曬需求，請使用友善海洋之防曬用品，此外，現場僅提供簡易沖水設施，請勿使用任何清潔用品盥洗，以維護濕地的自然生態環境。提醒大家在享受清涼水域的同時，務必遵守以上相關規範，並聽從管理人員的指揮與安排，這不僅能保障自身安全，也能維護整體秩序，讓每位遊客都能安心、愉快地從事水域活動。

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