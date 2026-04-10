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    首頁 > 生活

    台東布農族射耳祭發現台灣黑熊受困 通報救援

    2026/04/10 12:10 記者黃明堂／台東報導
    延平鄉武陵部落布農族人昨晚發現公熊受困後通報救援。（記者黃明堂翻攝）

    延平鄉武陵部落布農族人昨晚發現公熊受困後通報救援。（記者黃明堂翻攝）

    林業及自然保育署台東分署於昨天晚間接獲延平鄉武陵部落通報，部落巡守隊於射耳祭前哨巡邏時，在部落後山海拔619公尺的原住民保留地，發現一隻台灣黑熊受困套索，族人立即通報分署並協助救援，黑熊經初步診斷後並無大礙，近期將野放重返山林。

    台東分署表示，分署接獲武陵部落族人通報後，隨即會同野灣野生動物醫院醫療團隊前往救援，連同延平鄉代會主席邱文俊、武陵社區協會理事長古建明等7位族人在現場全程參與，總計17人投入救援行動，展現社區保育與公私協力成果。

    經檢視後，黑熊是體重約36公斤的年輕公熊，遭套索困住的右前肢僅輕微紅腫，將於野灣野生動物醫院觀察照護數日後，儘速野放重返山林。

    全程協助救援的族人古建明表示，在傳統的布農射耳祭前夕成功營救受困黑熊，對部落而言不僅是生態保育的具體行動，也為傳統文化賦予更深層的當代意義。

    林業保育署台東分署強調，本次救援成功關鍵在於參與台灣黑熊生態服務給付計畫的武陵部落族人快速通報、積極協助，分署將於近期頒發獎勵金感謝族人。

    延平鄉武陵部落布農族人昨晚發現公熊受困後通報救援。（記者黃明堂翻攝）

    延平鄉武陵部落布農族人昨晚發現公熊受困後通報救援。（記者黃明堂翻攝）

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