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    首頁 > 生活

    滷肉飯外帶用餐盒+10元惹議！隔壁店家緩頰「飯量有增加」

    2026/04/10 12:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市有店家滷肉飯外帶用便當盒+10元惹議，隔壁店家緩頰「外帶比較飯量會增加」。（民眾提供）

    彰化市有店家滷肉飯外帶用便當盒+10元惹議，隔壁店家緩頰「外帶比較飯量會增加」。（民眾提供）

    滷肉飯外帶要不要加錢？彰化市有民眾在體育場附近買滷肉飯加荷包蛋，結帳卻多了10元，業者表示「因為外帶用便當盒+10元」，民眾在網路平台貼文，引發熱烈討論。但隔壁店家緩頰說，因為外帶用飯盒裝，飯量也比較多，才會加收錢！

    PO文民眾表示，他去買滷肉飯加荷包蛋，滷肉飯30元，荷包蛋15元，但結帳被告知是55元，他跟老闆娘說錢算錯了，但老闆娘說，因為外帶用便當盒，所以要加10元。而店家今天剛好沒有營業，但隔壁店家說，外帶用餐盒裝，飯量也增加，才會加錢啦。

    不過，有曾經來買過的民眾指出，如果用塑膠袋裝的話，就不會加錢，加錢應該是用餐盒裝，餐盒份量比較大，才會加錢。

    而這則貼文也引來民眾熱烈討論，有人認為35元滷肉飯並不貴。但說因為餐盒導致飯量大要多收錢就會有爭議，因為不是每個顧客都要加大，店家自行幫人飯量加大，也沒有事先告知，當然會有爭議，不如就直接寫在價目表，讓民眾自行決定就好。

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