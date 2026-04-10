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    首頁 > 生活

    別讓媽祖擔心！白沙屯進香人數破45萬 專屬救護號碼曝光

    2026/04/10 12:39 記者張軒哲／台中報導
    白沙屯媽祖進香活動人數大增。（資料照，記者張軒哲攝）

    白沙屯媽祖進香活動人數大增。（資料照，記者張軒哲攝）

    白沙屯拱天宮媽祖將於4月12日南下進香，童綜合醫院自2013年起，開始為每年的白沙屯媽祖的徒步北港進香安排隨行救護，當年香燈腳的報名人數大約是9000人，因應今年報名香燈腳人數已經超過45萬人，童綜合醫院副院長吳肇鑫今日表示，提醒香燈腳們沿途留意自身身體狀況，才能平安走完全程。

    童綜合醫院指出，白沙屯香燈腳逐年大增，隨行救護需求也明顯增加，為了可以在最快的時間內進行救護，也避免造成沿途各縣市的119出勤疲於奔命，今年更導入科技設備，由台北醫學大學依據童綜合醫院10多年來經驗，打造「智慧行動醫療隨扈系統」，導入「一鍵求救＋即時定位」功能。

    另外台灣福斯商旅也提供純電七人座ID.Buzz擔任行動指揮車，廣達電腦提供院距照護系統及電子護身符，因為各界的加入與協助，強化醫療救護量能，更有效率提供照護，讓香燈腳在進香過程擁有多重安心與保障。

    吳肇鑫表示，提醒香燈腳們注意臂章上有緊急救護專線號碼：「0917-565799」，記得直接打這個專線號碼，避免癱瘓沿途各縣市原本119的救護資源。童綜合醫療團會在出發的拱天宮、沿途的重要據點、目的地北港朝天宮、還有回鑾時，部署救護人員。如果有突發狀況出現，希望人人都可以守望相助，共同協助在擁擠的人潮中讓出救護車可以抵達的綠色通道。如果覺得力不從心，一定不要勉強，立刻休息，必要時就求救，「千萬不要讓媽祖擔心」！

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