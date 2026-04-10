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    首頁 > 生活

    新唐城有線電視響應愛心大平台 贈10萬元客製化民生物資給弱勢

    2026/04/10 12:24 記者翁聿煌／新北報導
    新唐城有線電視響應愛心大平台，贈10萬元客製化民生物資給弱勢。（記者翁聿煌攝）

    新唐城有線電視響應愛心大平台，贈10萬元客製化民生物資給弱勢。（記者翁聿煌攝）

    新唐城有線電視公司響應新北市好日子愛心大平台，依據文山社福中心服務家戶的實務需求，客製化捐贈膳食調理包、嬰幼兒尿布、麥片、罐頭、沙拉油等民生物資，合計市值10萬元，協助弱勢家庭減輕生活負擔。

    新唐城有線電視總經理廖咸隆表示，公司成立於1992年，秉持「專業、服務、創新」的經營理念，長期服務新店、烏來、深坑、石碇及坪林等地區，公司本於「在地人關心在地事」的精神，積極參與公益活動，回饋社會，這次捐贈的物資係經過文山社福中心服務案家的需求評估列出清單，再予以一一採購，希望能幫助有需求的家庭。

    社會局主任秘書黃逢明代表受贈表示，新唐城製作的「旅觸生活」節目，是由視障人士透過身體觸感和心靈介紹旅遊景點和地方風土民情，令人感動，可見新唐城一直在關心弱勢族群，並化為實際支持行動。

    黃逢明表示，新北市好日子愛心大平台在侯友宜市長的政策推動下，從2019年成立以來，迄今已媒合市值物資和善款共55億元，幫助6千多萬人次，感謝新唐城的響應，讓愛和善的循環不斷延續、擴大。

    社會工作科長劉彥伯也提到，新唐城有線電視關懷偏弱勢民眾，對石碇地區低收入戶提供免費收視，並且與區公所和當地老人會合作，一起做麵線、包水餃，讓長輩非常開心。

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