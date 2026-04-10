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    首頁 > 生活

    台灣總人口連27個月負成長 3月新生兒止跌回升

    2026/04/10 11:45 記者李文馨／台北報導
    內政部統計，截至今年3月底，台灣人口數為2327萬568人，連續27個月負成長。（資料照）

    內政部統計，截至今年3月底，台灣人口數為2327萬568人，連續27個月負成長。（資料照）

    內政部今（10日）公布最新戶口統計資料，截至今年3月底，台灣人口數為2327萬568人，連續27個月負成長；其中備受關注的新生兒人數止跌回升，3月新生兒8798人，相比創新低的2月增加2275人，止跌回升。

    內政部今天公布民國115年3月戶口統計資料，截至3月底，台灣總人口數為2327萬568人，與去年同期相比減少10萬4174人，比較2月減少9705人。就縣市別言，人口增加率最高者依序為桃園市0.47%、新竹縣0.14%、臺中市0.11%；人口減少最多者依序為金門縣2.10%、臺北市1.51%、嘉義縣1.19%。

    在新生兒部分，3月出生數為8798人，折合年粗出生率為千分之4.45，較去年同期減少590人，但比2月增加2275人。3月人口死亡數為1萬8607人，折合年粗死亡率為千分之9.41，較去年同期減少26人，相比2月增加3726人。

    在社會增加部分，3月遷入人口數為10萬5997人，較2月增加4萬9881人；遷出人口數為10萬5893人，較2月增加4萬9363人，淨遷入人口數為104人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為桃園市1734人，其次為臺中市1552人，再其次為新北市570人。

    針對婚姻狀況，3月結婚對數合計9756對，其中不同性別9447對，相同性別309對，折合年粗結婚率為千分之4.94；離婚對數為4765對，其中不同性別4678對，相同性別87對，折合年粗離婚率為千分之2.41。

    此外，台灣已在去年邁入超高齡社會，截至3月底為止，0歲至14歲人口數占總人口比率11.43%、15歲至64歲人口數占68.28%，65歲以上人口數整體占比則為20.29%。就縣市別言，65歲以上人口比率最高為臺北市24.43%，最低為新竹縣15.26%。

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