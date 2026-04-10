台中好孕專車上路9個月申請率僅一半 議員促優化

台中好孕專車上路9個月，謝家宜（右3）等議員促市府優化。（記者蘇孟娟攝）

台中市好孕專車去年7月上路，台中市議員謝家宜、陳雅惠、張芬郁、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤議員等人指出，社會局原預估有1萬1200名媽媽受惠，但去年申請核准人數僅5820人，使用率約52%，近半孕婦並未申請，促社會局儘速優化，讓更多孕婦享「好孕」；社會局長廖靜芝指出，已有7萬餘人次申請使用，未來將評估納入Uber等多元車隊，提供更充裕服務。

謝家宜指出，社會局去年編列7000萬元實施好孕專車，預估有1萬1200名媽媽受惠，但去年申請核准的人數為5820人，其中一部分原因可能是社會局並未回溯適用，照顧產後6個月內的產婦及嬰兒回診需求，另也有反映不容易叫到車等狀況。

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謝家宜指出，其他縣市陸續優化好孕專車，新北市、桃園市建立好孕司機獎勵金制度，新北市、高雄市今年加碼，增加趟次次數、提升每趟金額、延長使用期限等，台中市應儘速優化，讓好孕專車更符合孕婦需求。

陳雅惠也指出，目前台中補助每胎30趟、每趟最高200元、總計6000元補助，雖已有逾7萬人次使用，數字看似亮眼，但基層反映申請與使用流程高度仰賴APP操作，從申請、審核到付款皆需透過手機完成，對部分不熟悉數位工具的孕婦而言，反而形成門檻，若遇到系統不順或叫不到車，孕婦恐無法即時使用補助。

廖靜芝回應，未來將評估納入Uber等多元車隊，並持續強化司機教育訓練，同時研議結合區公所與婦產科診所等據點，協助孕婦熟悉操作流程。

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