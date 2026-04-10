淼渺書市集4/11、12中和四號公園登場 關注台灣特有種

「2026淼渺書市集」11日12日在中和四號公園開辦，以台灣特有種開啟環境對話。（新北市環保局提供）

面對全球氣候變遷加劇與生物多樣性驟減的雙重挑戰，人類正處於重新審視與土地關係的關鍵時刻，為喚起大眾對本土生態的關注，新北市環保局攜手「綠書店」，將於4月11日至12日在中和區四號公園創意廣場舉辦「2026淼渺書市集」，活動以「台灣．特有種」為核心主題，結合深度閱讀、永續市集與沉浸式互動體驗，邀請市民在春日午後，重新找回守護台灣珍貴物種的初心。

環保局表示，今年淼渺書市集以「森、川、里、海」為策展主軸，分別象徵台灣多元地景與生態系統，並對應作家、出版社、NGO/學校/政府單位及書店等不同角色參與，構築出跨領域的閱讀交流場域，民眾在市集中不僅能接觸多元書籍與出版內容，也能從不同觀點理解環境議題，讓閱讀成為連結知識與行動的重要媒介。

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新北市環保局設置2個主題攤位，提供多元環境教育體驗，其中「環境教育繪本停看聽」攤位，以繪本推動永續閱讀與環境教育，藉由故事引導市民與學童深化對環境的認識與關懷，培養環保意識與責任感，讓永續理念落實於日常生活。

而「淨零綠生活『集』度需要你」攤位，則從食、衣、住、行、育、樂、購等日常生活面向切入，透過互動體驗，鼓勵民眾從生活細節做起，逐步實踐低碳行動。不僅如此，活動特別設計「閱讀神獸保衛戰」闖關集章體驗，串聯各主題攤位，認識臺灣特有種與生態保育概念，完成任務可兌換圖書禮券或小樹苗，更多關於「2026 淼渺書市集」活動內容請見活動官方網站（https://mudmonstertw.wixsite.com/mudmonster），歡迎民眾參加。#

新北市環保局「環境教育繪本停看聽」，展示歷屆新北市環境教育繪本優良作品。（新北市環保局提供）

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