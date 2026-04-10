果酸換膚拿錯濃度害女子臉灼傷 高雄市衛生局查化粧品過期要罰

女子到皮膚科診所做果酸換膚，卻因美容師拿錯濃度造成臉部大面積約傷。（民眾提供）

高雄1名女子日前到皮膚科診所看痘痘，因想改善油脂分泌旺盛及角質偏厚的問題，而接受「果酸換膚」，但原本應該使用40%果酸，被塗抹成70%的果酸，當下皮膚刺痛，因臉部大面積灼傷而崩潰大哭，高雄市衛生局建議民眾依消費爭議程序提出調解申請，但稽查發現診所使用的果酸化粧品超過有效期限，將依法開罰。

苦主在社群平台發文指出，清明節連假時到該皮膚科診所進行果酸換膚療程，沒想到，卻變成一場惡夢；施作當下，臉出現非常強烈的刺痛感，立刻反應給操作的A員工，但對方回覆「應該只會癢癢的」，在沒有任何有效處理的情況下，療程還是繼續進行，但疼痛不但沒有減輕，反而越來越嚴重。

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苦主說，直到較資深的B員工介入後，才發現「應使用的40%果酸被拿成70%」，而且停留在臉上是1至5分鐘卻也停留了10分鐘以上，這是明顯的操作失誤。

事後診所的處理方式是厚敷乳液、擦藥，並幫她打消炎止痛針。更讓人難以接受的是，B員工還說自己平常也會做果酸換膚，甚至「喜歡有脫皮的感覺」，院長則表示在國外會直接使用高濃度果酸，只是台灣「沒有人敢接受」，但苦主從未同意使用70%的濃度。

對此，高雄市衛生局表示，經查當日該民眾使用之果酸非屬醫療藥品，故屬於消費爭議範疇，病患或家屬可透過消費爭議處理程序提出調解申請，並責請診所應積極主動關懷，瞭解病患訴求並取得共識，保障病人權益。

另現場查察發現診所使用的果酸化粧品已超過有效期限的2024年12月，涉違反《化粧品衛生安全管理法》第15條規定，即令下架並封存該產品，並依法裁處1萬至100萬元罰鍰。

衛生局人前往診所稽查。（高雄市衛生局提供）

診所的果酸化粧品已超過有效期限的2024年12月，衛生局要開罰。（高雄市衛生局提供）

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