新北板橋欣勵德幼兒園涉不當對待 家長控女兒遭當眾扯衣

市議員劉美芳今（10）日偕6歲受害女童父母舉行記者會，指控板橋某私幼園長涉嫌不當對待6歲女童。（記者黃子暘攝）

新北市板橋區某私幼爆出涉嫌不當對待，市議員劉美芳今（10）日偕6歲受害女童父母舉行記者會，並出具監視錄影畫面、女童傷勢照片等證據。劉美芳表示，就讀大班的受害女童在吃飯時間因不慎弄濕男同學褲子，遭園長拉扯上衣至頭部後擰轉衣物，還試圖脫去女童褲子，過程導致女童背部挫傷，女童父母已驗傷準備提告園長、園方、負責人。受害女童母親哽咽淚訴，女兒受虐過程中，有許多同學在場，「大家看她像是在看動物一樣」。

教育局說，板橋區私立欣勵德幼兒園於4月2日中午疑有不當對待幼生情形，稽查後行為人為陳姓園長，監視器畫面顯示確有不當對待行為，情節重大，教育局已立即要求該名園長停止職務並接受調查，裁罰並依規定公告園所名稱。

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記者致電該園試圖尋求園長或負責人回應，接電話者連聲表示「不在、不在」後便掛電話。

受害童父親表示，4月2日他發現女兒背部受傷，孩子起初說是自己玩耍時受傷，追問還被孩子兇，後來女兒是見到母親才情緒爆發，說出受虐過程；他們堅持調監視器了解事發過程，施虐當下，最終是園長女兒來勸停手，國小4年級曾就讀該園的兒子也表示曾被打過，只是害怕不敢說，收到園長糖果回家就沒講，後續園方不斷傳LINE試圖和解，還情緒勒索若被停業，其他幼童就無法畢業，但女兒被如此欺負，如何原諒？

受害童母親哽咽淚訴，園長脫女兒衣物並未詢問女兒意願，不知未來如何影響女兒身心發展，重罰也毫無意義，幼兒園換名字、換負責人一樣可以再開。

劉美芳說，事後女童頻繁做惡夢、畏懼去幼兒園，此園並非首度涉嫌不當管教，周邊早餐店、社區均有耳聞，園方施暴後就會給孩子糖果安撫，但兒虐零容忍，受害女童在受虐時嚴重挫傷，嚴正要求主責單位正視此事。

受害童父親指出，該園附設安親班，負責人是園長丈夫，園內均為園長親屬，該園疑似因管教手段，一直留不住老師，目前大班、中班每日主要都是園長管理，幼兒園無其他教師。

律師張宜斌說，稍後會去新北地方檢察署提告刑法妨害幼童自然發育罪，民事部分會連帶提告負責人、幼兒園，要求他們負起連帶責任。

另位家長表示，她住幼兒園附近，與園長認識約20年，兒子當年就讀時也被打過，她有勸過園長，園長在涉嫌不當對待後疑似習慣以買糖果、抹蘆薈膠安撫孩子。

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市議員劉美芳今（10）日偕6歲受害女童父母舉行記者會，指控板橋某私幼園長涉嫌不當對待6歲女童。（劉美芳辦公室提供）

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