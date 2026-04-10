為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北板橋欣勵德幼兒園涉不當對待 家長控女兒遭當眾扯衣

    2026/04/10 11:27 記者黃子暘／新北報導
    市議員劉美芳今（10）日偕6歲受害女童父母舉行記者會，指控板橋某私幼園長涉嫌不當對待6歲女童。（記者黃子暘攝）

    市議員劉美芳今（10）日偕6歲受害女童父母舉行記者會，指控板橋某私幼園長涉嫌不當對待6歲女童。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區某私幼爆出涉嫌不當對待，市議員劉美芳今（10）日偕6歲受害女童父母舉行記者會，並出具監視錄影畫面、女童傷勢照片等證據。劉美芳表示，就讀大班的受害女童在吃飯時間因不慎弄濕男同學褲子，遭園長拉扯上衣至頭部後擰轉衣物，還試圖脫去女童褲子，過程導致女童背部挫傷，女童父母已驗傷準備提告園長、園方、負責人。受害女童母親哽咽淚訴，女兒受虐過程中，有許多同學在場，「大家看她像是在看動物一樣」。

    教育局說，板橋區私立欣勵德幼兒園於4月2日中午疑有不當對待幼生情形，稽查後行為人為陳姓園長，監視器畫面顯示確有不當對待行為，情節重大，教育局已立即要求該名園長停止職務並接受調查，裁罰並依規定公告園所名稱。

    記者致電該園試圖尋求園長或負責人回應，接電話者連聲表示「不在、不在」後便掛電話。

    受害童父親表示，4月2日他發現女兒背部受傷，孩子起初說是自己玩耍時受傷，追問還被孩子兇，後來女兒是見到母親才情緒爆發，說出受虐過程；他們堅持調監視器了解事發過程，施虐當下，最終是園長女兒來勸停手，國小4年級曾就讀該園的兒子也表示曾被打過，只是害怕不敢說，收到園長糖果回家就沒講，後續園方不斷傳LINE試圖和解，還情緒勒索若被停業，其他幼童就無法畢業，但女兒被如此欺負，如何原諒？

    受害童母親哽咽淚訴，園長脫女兒衣物並未詢問女兒意願，不知未來如何影響女兒身心發展，重罰也毫無意義，幼兒園換名字、換負責人一樣可以再開。

    劉美芳說，事後女童頻繁做惡夢、畏懼去幼兒園，此園並非首度涉嫌不當管教，周邊早餐店、社區均有耳聞，園方施暴後就會給孩子糖果安撫，但兒虐零容忍，受害女童在受虐時嚴重挫傷，嚴正要求主責單位正視此事。

    受害童父親指出，該園附設安親班，負責人是園長丈夫，園內均為園長親屬，該園疑似因管教手段，一直留不住老師，目前大班、中班每日主要都是園長管理，幼兒園無其他教師。

    律師張宜斌說，稍後會去新北地方檢察署提告刑法妨害幼童自然發育罪，民事部分會連帶提告負責人、幼兒園，要求他們負起連帶責任。

    另位家長表示，她住幼兒園附近，與園長認識約20年，兒子當年就讀時也被打過，她有勸過園長，園長在涉嫌不當對待後疑似習慣以買糖果、抹蘆薈膠安撫孩子。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    市議員劉美芳今（10）日偕6歲受害女童父母舉行記者會，指控板橋某私幼園長涉嫌不當對待6歲女童。（劉美芳辦公室提供）

    市議員劉美芳今（10）日偕6歲受害女童父母舉行記者會，指控板橋某私幼園長涉嫌不當對待6歲女童。（劉美芳辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播