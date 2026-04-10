台灣總人口連27個月負成長 3月出生數止跌

內政部統計，截至今年3月底，台灣人口數為2327萬568人，連續27個月負成長；3月新生兒8798人，相比創新低的2月增加2275人，止跌回升。（資料照）

內政部統計，截至今年3月底，台灣人口數為2327萬568人，連續27個月負成長；3月新生兒8798人，相比創新低的2月增加2275人，止跌回升。

內政部今天公布民國115年3月戶口統計資料，截至3月底，台灣總人口數為2327萬568人，與去年同期相比減少10萬4174人，比較2月減少9705人。

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細部觀察縣市差異，人口增加率最高者為桃園市0.47%、新竹縣0.14%、台中市0.11%；人口減少最多為金門縣2.10%、台北市1.51%、嘉義縣1.19%。

由於2月新生兒數6523人創下新低，3月出生數也備受注目。根據內政部數據，3月出生數為8798人，折合年粗出生率為千分之4.45，雖然相比去年同期減少590人，但比2月增加2275人。縣市部分，粗出生率最高為澎湖縣千分之6.41，其次為台東縣千分之6.17，再其次為彰化縣千分之5.52；最低為基隆市千分之2.29，其次為連江縣千分之2.59，再其次為嘉義縣千分之3.24。

3月人口死亡數為1萬8607人，折合年粗死亡率為千分之9.41，較去年同期減少26人，相比2月增加3726人。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，3月遷入人口數為10萬5997人，較2月增加4萬9881人；遷出人口數為10萬5893人，比起2月增加4萬9363人，淨遷入人口數為104人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣3月人口自然增加為負9809人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，3月為104人；整體計算自然增加與社會增加後，3月總人口較2月減少9705人。

婚姻狀況部分，3月結婚對數合計9756對，其中不同性別9447對，相同性別309對，折合年粗結婚率為千分之4.94；離婚對數為4765對，其中不同性別4678對，相同性別87對，折合年粗離婚率為千分之2.41。

另台灣已在去年邁入超高齡社會，截至3月底為止，0歲至14歲人口數占總人口比率11.43%、15歲至64歲人口數占68.28%，65歲以上人口數整體占比則為20.29%。

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