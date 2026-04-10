鄰近水庫卻無自來水！竹縣寶山油田村延管進度超前 6月初可望通水

新竹縣寶山鄉油田村地區的自來水延管工程近期已經開工施作。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉油田村新湖路3段跟八股路一帶，14戶住家明明距離寶山水庫和寶二水庫不遠，卻長期沒有自來水可用。鄉公所向上爭取補助後，終於在近期開工辦理自來水延管工程，由於工程推進順利，已經超前2成，這讓鄉長邱振瑋今天忍不住跟鄉親報喜，如果天氣、原物料配合得好，可望6月初就能完工，通水指日可待。

邱振瑋說，寶山境內有2座水庫，卻因地形、住戶分散等因素，自來水延管工程費用龐大，鄉內特別是山區巷弄內的住家因此普及率低，就以前述14戶居民來說，他們住處離2座水庫都不遠，卻長期沒有自來水可用。

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為此，公所爭取到經濟部水利署補助，規劃設計了「新湖路3段355巷及八股路供水延管工程」，總計畫經費850萬，其中378萬就來自中央，剩下的472萬才由公所自籌，施工長度約1.6公里。

開工後迄今，整體工進已超前20%，後續只要氣候平穩且原物料供應正常，可望今年6月初就能竣工，路面復建後就能準備通水，至於施工期間，還請行經工區的用路人注意慢行。

新竹縣寶山鄉油田村地區的自來水延管工程的進度比預期的超前2成。（寶山鄉公所提供）

寶山鄉長邱振瑋呼籲用路人行經工區小心慢行。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉油田村地區的自來水延管工程，只要天公作美和原物料不缺，可望6月初竣工。（寶山鄉公所提供）

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