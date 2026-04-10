高職特色招生術科測驗明登場 吸引近萬名考生報名

高中職特色招生術科測驗明登場，吸引近萬名考生報名。（記者林曉雲攝）

115學年度高級中等學校特色招生「專業群科甄選入學術科測驗」將於明（11）日起陸續登場，全國共有86所學校、350個科（班）辦理，吸引9526名考生報名，預計錄取7583名。教育部提醒考生，應事先熟悉測驗內容與試場規則，做好應試準備。

教育部國教署組長葉信村表示，特色招生專業群科甄選入學以術科測驗為主要選才方式，強調學生實作能力與職業性向，提 供國中生多元升學選擇。今年各縣市術科測驗時間略有不同，除台北市訂於4月12日辦理外，其餘縣市多於4月11日舉行，考生須依各校公告時間與地點應試。

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葉信村指出，術科測驗內容多元且貼近實務，包括動物品種識別、創意手搖茶飲製作、運算邏輯、觀光導覽解說、三維與平面視圖判讀、程式設計及農業基礎識別等，涵蓋農業、商業、設計、資訊與觀光等領域，重視學生的動手能力與問題解決能力。透過這類以技能為導向的評量方式，讓具備實務潛力的學生能適性發展，提前銜接技術型高中專業學習。

葉信村強調，特色招生制度是12年國教多元入學的重要一環，除筆試成績外，透過術科測驗發掘學生不同面向的能力，協助學生找到適合自身興趣與專長的學習方向，也有助於培育未來產業所需的技術人才。

葉信村提醒，考生可至特色招生專業群科甄選入學宣導網站查詢各校術科測驗內容範例、試場規則及相關資訊，並依各校公告完成報到及應試準備。若有疑問，亦可直接向各招生學校洽詢，確保順利應試。

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