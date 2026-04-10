「貓咪盃」全國資訊應用大賽 350名程式小高手齊聚台東

「貓咪盃」全國中小學資訊應用競賽今天在台東舉辦。（台東縣府提供）

由教育部主辦、國立台北教育大學籌劃全國性程式教育盛事「全國中小學資訊應用競賽—115年度貓咪盃競賽」於今日上午在台東東大附小開幕，共有來自全國171隊伍、350位國中小頂尖選手參賽，展開一場結合創意、邏輯與團隊合作的資訊競賽盛會。

「貓咪盃」競賽的核心目標為鼓勵學生觀察並解決生活中的問題，透過美國麻省理工（MIT）開發的Scratch程式工具，讓孩子能將想像力轉化為運算思維的實作力，並將創意轉化為具體的動畫或遊戲作品。上午由縣長饒慶鈴與教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰共同啟動「熱氣球」意象升起，象徵全國學子正式啟動一段「以科技為翅膀、以創意為動力」的成長旅程。

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饒慶鈴指出，台東克服地理狹長、資源有限的困境，努力發展智慧科技及善用大數據，包括在15鄉鎮衛生所建置了遠距醫療門診服務，並推出TTPush 台東金幣APP宣傳縣政，更可和新北幣、雲林幣跨平台使用；另外也以TTONE城市數據共享平台整合地政、農業、交通等各局處資訊，讓施政更有效率，也開創出獨特的數位治理成果。

教育處長蔡美瑤表示，教育處整合縣內三間國小、東海國小、池上國中、寶桑國小、綠島國小、長濱國中、福原國小、大王國中及康樂國小等校，全心投入籌備，提供最完善的競賽場域的軟硬體整備、數位設備調度到動線的流暢。今日上午將進行國中生活應用組競賽，下午則由國小組接棒，這不僅是實力的較量，更是跨縣市數位教育經驗的深度交流。

「貓咪盃」全國中小學資訊應用競賽今天在台東開幕。（台東縣府提供）

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