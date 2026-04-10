這不是詐騙！ 5年1次農林漁牧業普查今啟動

行政院主計總處今（10）日宣布農林漁牧業普查開始啟動。（記者羅沛德攝）

行政院主計總處今（10）日宣布農林漁牧業普查開始啟動，主計長陳淑姿表示，4月10日至4月30日若自主上網填報，即可免除訪員打擾；5月1日起雖展開訪員實地訪查作業，她強調，若有疑慮，擔心被詐騙，可透過「165反詐騙專線」確認普查作業，請農民放心配合接受訪查。

陳淑姿與代言人沈文程今天共同出席普查啟動記者會，呼籲農民全力支持、配合普查工作，提供詳實普查資料。記者會中播放沈文程代言的宣導短片，傳達農林漁牧業普查的目的與用途，同時也於記者會宣導網路填報的優點及受訪農民如何正確辨別普查員身分，以利普查工作順利進行。

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陳淑姿指出，農業為國家經濟與社會穩定之基礎產業，透過5年1次普查可以了解農業經營現況、農地資源利用情形及農家勞動力等主要資訊。本次普查預計動員約1萬名普查人員，判定訪查91萬戶農家。

陳淑姿說，農民可於4月10日至4月30日自主上網填報，即可免除訪員打擾；5月1日起雖展開訪員實地訪查作業，受訪者仍可於6月15日前上網填報，凡完成網路填報即可參加抽獎，最大獎為10萬元商品卡，總獎金達100萬元。

另外，陳淑姿強調，普查員到訪時也會遵守「3不+2會」原則，「3不」是不會曳漏個資、不會詢問與普查表無關的問題、不會要求提供帳戶或存摺；「2會」是會佩戴普查員證，也會遞送致受訪戶函。

陳淑姿說，若仍有疑慮，可上行政院主計總處網站或來電查證，或向當地村里長辦公室、鄉（鎮、市、區）公所、各市縣政府主計處詢問，或透過「165反詐騙專線」確認普查作業，請農民放心配合接受訪查。

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