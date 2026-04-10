登革熱誘卵桶指數激升 台南啟動無人機高空巡查

南市啟動今年首場無人機登革熱防治巡查作業。（台南市政府提供）

台南市統計115年第13週（3/29-4/4）誘卵桶監測平均陽性率18.23％，比上週增加2.61％，且比去年同期增5.14％，防治孳生源刻不容緩。台南市政府推動「無人機巡查防治登革熱計畫」，讓潛藏孳生源無所遁形。

登革熱防治中心統計，115年第13週誘卵桶監測平均陽性率18.23％，比上週增加2.61％，且比去年同期增加5.14％；總卵粒15969粒（每桶平均4.91粒），比上週增加3374粒（每週平均1.04粒），比去年同期增加6364粒（每桶平均增加1.96粒）。

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為積極防治登革熱，台南市政府持續與消防局合作推動無人機高空巡查，巡查重點包括高處屋頂、天溝、水塔等，讓潛藏孳生源無所遁形。市府副秘書長林榮川特地前往仁德區視察登革熱防疫人員執行巡查狀況，慰勞消防局防疫人員的辛勞。

台南市佈有病媒蚊監測的行政區，有東區、北區、南區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區、歸仁區、新營區共10區，當高空巡查發現積水點，將進行相關記錄、列冊提供區公所、衛生所及里長等防疫團隊列管，輔導所有權人改善，倘若經查沒有屋主或所有人時，市府團隊將會偕同相關單位協助後續改善，以達陸面及高空雙軌並行，全面防疫的目標。

林榮川提醒，截至4月9日國內累計登革熱33例境外移入病例，感染國家來源以東南亞國家為主，國際旅遊頻繁影響，境外移入病例風險增加；另，白沙屯媽祖進香團將於12日展開為期8天7夜遶境，人流眾多，讓登革熱防治工作面臨多重考驗。

登防中心主任李翠鳳呼籲醫療院所加強通報警覺，發現疑似症狀時，應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑，以利衛生單位及早發現隱藏個案，亦鼓勵市民善用自主通報登革熱問卷系統。即日起，針對查獲孳生源者，處罰鍰3000～15000元，無改善期。請民眾務必巡視所在周遭環境，清除所有可能積水的容器。

無人機執行登革熱高空場域巡查作業。（台南市政府提供）

無人機執行登革熱高空場域巡查作業。（台南市政府提供）

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