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    首頁 > 生活

    殘忍！嘉義縣2起犬隻疑遭割聲帶 飼主移送偵辦

    2026/04/10 10:32 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣查緝黑心犬隻繁殖場。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣查緝黑心犬隻繁殖場。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣最近查獲兩起犬隻聲帶疑遭割除案件，涉重大動保案件，嘉義縣家畜疾病防治所表示，此行為涉犯動物保護法第5條第2項第11款及第6條規定，涉及同法第25條刑責範疇，為釐清刑事責任、遏止再發生，已將案件移送偵辦，呼籲民眾以認養代替購買，杜絕黑心繁殖場。

    嘉畜所3月於水上鄉會同警方與政風單位查獲黑心繁殖狗場，現場共飼養63隻，包含柴犬、法鬥、巴哥、馬爾濟斯等犬種，還有卡司羅、巨型貴賓等稀有犬種，飼養環境髒亂，狗便堆積如山，已全數沒入並安置於動保園區。

    部分沒入犬隻經送嘉義大學獸醫學院專業檢查，發現咽喉處聲帶組織缺失，疑似曾接受割聲帶手術，喪失重要發聲器官功能，關姓場主辯稱不知情，否認並拒絕提供犬隻來源，讓動保人員無從查辦。

    而嘉畜所去年11月接獲民眾通報，太保市春珠里有犬隻追車咬人，捕抓1隻米格魯並找到洪姓飼主，動保員發現犬隻疑似無法發聲，送驗聲帶有疑似手術痕跡，洪姓飼主表示自2023年從其他犬舍接手時外觀正常，對聲音狀況不清楚，為釐清轉讓情形，已函請台南市動物防疫保護處協助查察。

    嘉畜所表示，吠叫是犬隻重要溝通方式，能用以表達需求、警告危險或呼救，失去發聲能力不僅增加焦慮與壓力，也可能威脅生命安全，針對涉及動物保護法刑責部分，由政風室進行行政調查，檢具相關證據資料，移送地檢署偵辦。

    嘉畜所強調，面對虐待動物或非法繁殖行為，將嚴格查處，民眾若發現疑似虐待動物，可立即通報嘉畜所1959專線或05-3620025及時處置。

    部分犬隻聲帶有疑似手術痕跡。（嘉義縣政府提供）

    部分犬隻聲帶有疑似手術痕跡。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣查緝黑心犬隻繁殖場狀況。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣查緝黑心犬隻繁殖場狀況。（嘉義縣政府提供）

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