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    首頁 > 生活

    「潮派鹿港」音樂祭去年狂吸13萬人潮 今年10月免費登場！

    2026/04/10 10:19 記者劉曉欣／彰化報導
    去年潮派鹿港音樂祭，兩天活動狂吸13萬人次。（資料照）

    去年潮派鹿港音樂祭，兩天活動狂吸13萬人次。（資料照）

    還記得去年配合台灣設計展加碼推出的「潮派鹿港」音樂祭嗎？今年確定續辦！彰化縣城觀處表示，去年2天免費活動，吸引13萬人次參加，造成大轟動，為了繼續經營得來不易的活動品牌，今年也將在10月繼續辦理，除了邀請國內樂團歌手以外，還將邀請年輕人喜歡的國外樂團來演出。

    城觀處表示，今年10月有兩個連續假期，分別為雙十節與光復節都有3天連假，目前「潮派鹿港」音樂祭確定在10月舉辦，但日期尚未做最後決定。而去年的活動是兩天，今年將增加為3天，預計第一天是舉辦樂團遴選比賽，第二天是國內樂團與歌手為主，第三天將邀請國外樂團來台表演。

    城觀處指出，去年的「潮派鹿港」採取雙舞台設計，也就是鹿港體育場是主舞台，生態公園為副舞台。今年規劃是「1主2副」，除了體育場、生態公園以外，再新增一處副舞台，新增地點仍在評估中，全數表演均為免費入場。

    縣議員楊子賢表示，今年「潮派鹿港」希望直接複製去年成功經驗，但縣府投入大筆資源來辦免費音樂祭，是否要輪流各地舉辦，還是要以鹿港作為品牌，都可以討論。但音樂祭不應該只是煙火式活動，而是讓更多產業與社團透過音樂祭來共襄盛舉，這才是經營活動品牌對彰化最大的幫助。

    城觀處處長王瑩琦表示，「潮派鹿港」音樂祭不只是要經營活動品牌，更希望能夠帶動地方業者能夠一起來串連，透過演唱會的機會，讓更多人看見鹿港人文的精彩，認識彰化特色的風貌。

    去年潮派鹿港音樂祭大成功，今年確定續辦。（資料照）

    去年潮派鹿港音樂祭大成功，今年確定續辦。（資料照）

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