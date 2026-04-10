「國家公園大學」推USR 獲《遠見》兩楷模、一績優

屏科大榮獲「生態共好組」楷模獎、「產業共創組」楷模獎及「永續報告書組」績優獎等3項殊榮，展現深厚科研能量及大學社會責任。（屏科大提供）

國立屏東科技大學（簡稱屏科大）長期推動大學社會責任實踐，持續結合教學、研究與社會參與，深耕科技農業、生態產業及永續治理等校務發展的成果再獲肯定，於第七屆《遠見》USR大學社會責任獎評選，屏科大榮獲「生態共好組」楷模獎、「產業共創組」楷模獎及「永續報告書組」績優獎等3項殊榮，展現深厚科研能量。

屏科大是國內本校區最大的大學，校園內蔥蔥鬱鬱，整個大學被樹包圍，有「國家公園大學」之稱，校長張金龍說，出席贈獎儀式時表示，屏科大在面對生物多樣性保育與人類發展間的科學研究，或是長期關注台灣傳統產業轉型升級所面對挑戰，完整串聯課程教學、場域實作、技術與經驗雙向交流，以及最核心的永續治理及發展，讓大學的創新研發與人才培育為台灣生態及產業提供貢獻，成為不可或缺的重要力量。

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其中，由屏科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔團隊推動的「公私協力護棲地 守護鯪鯉亮台灣」方案，投入野生動物保育、生態調查與棲地維護，透過公私部門攜手合作及跨領域整合，藉以推展鯪鯉（穿山甲）棲地保護與生態復育工作，建立兼顧生物多樣性、環境教育及在地永續發展的行動模式獲得，獲得「生態共好組」楷模獎

「產業共創組」楷模獎則以「以智慧養豬技術和培育專業人才促進養豬產業之永續發展」方案獲得，由屏科大獸醫學院院長邱明堂擔任方案主持人，藉由智慧科技導入、專業人才培育及產學合作，協助傳統養豬產業朝向現代化、精準化與永續化發展，進一步凸顯屏科大長期在科技農業領域的發展基礎、實踐成效與研發，以及產業人才培育及場域實作的累積成果。

至於「永續報告書組」榮獲績優獎，校方表示，這顯示學校在永續發展辦公室統籌推動下，持續強化資訊揭露、精進校務治理並完善永續發展策略規劃，相關成果已逐步展現具體成效，獲得評審青睞，張金龍強調，屏科大將持續深化與地方、產業及社會的合作連結，將多年累積的研究與實踐成果轉化為更具影響力的永續行動，善盡大學對社會的責任。

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