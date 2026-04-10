辛樂克颱風路徑影響！氣象粉專曝下週「這地區」天氣變化大

氣象粉專天氣風險指出，晴時多雲天氣將持續至下週二，各地高溫炎熱，日夜溫差大。（資料照）

中央氣象署預報，今天（10日）各地為晴到多雲，東南部地區有焚風發生的機率。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，晴時多雲天氣將持續至下週二（14日），各地高溫炎熱，日夜溫差大；「辛樂克」颱風已生成，儘管不會直接侵襲台灣，但環境水氣增多，預估下週中後期天氣受颱風路徑影響，變化較大。

天氣風險分析師薛皓天今天上午在臉書貼文中表示，今年第4號颱風「辛樂克」目前位於關島附近，移動速度緩慢，預估有機會增強至中颱上限或強颱下限，下週四（16日）在菲律賓以東遠海開始北轉，後續強度逐漸減弱，且與台灣及日本距離遙遠，無直接影響機會。

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雖然颱風無直接影響台灣機會，不過因預估颱風環流系統大，下週中後期天氣受颱風路徑影響，變化較大，環境水氣多，使東北部、東部及山區較易下雨，西半部大致可維持晴時多雲天氣。

薛皓天說，今天各地大致為晴時多雲，注意白天高溫明顯，感受炎熱，各地皆有30度高溫機會，台北盆地及南部內陸地區局部有33度以上高溫機會。晚間起氣溫幅度大，各地有10度以上溫差出現，夜晚清晨較涼。

明天（11日）北部及東北部為多雲天氣，局部仍有陽光露臉，其餘地區維持晴時多雲，午後北部、東北部及各地山區局部有短暫陣雨機會。氣溫方面，中北部及宜花高溫約27至30度，其餘地區高溫約29至33度，南部地區仍較炎熱，夜晚清晨仍有10度左右溫差。

下週日（12日）至週二各地為晴時多雲天氣，午後山區局部有短暫陣雨，其餘地區雲量稍增多，白天各地高溫仍有30度以上機會，台北盆地及南部內陸地區要注意局部33度以上高溫，夜晚清晨降溫幅度大。

下週二晚起北部及東部局部有短暫陣雨機會，下週三（15日）鋒面通過、東北季風南下，中北部、東部及山區為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴時多雲天氣。氣溫方面，中部以北至花蓮高溫約25至28度，中部以南及台東高溫約28至32度。

下週四、週五（17日）因颱風外圍環流影響，東側水氣較多，東北部及東部為多雲有短暫陣雨天氣，北部為多雲時晴天氣，其餘地區維持晴時多雲天氣，午後中北部、東部及各地山區有短暫陣雨機會。

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