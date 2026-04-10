苗栗寄養家庭今年僅新進4戶 家扶擴大招募「讓愛住進來」

苗栗縣政府與苗栗家扶中心將持續辦理招募寄養家庭，呼籲社會大眾投入寄養家庭服務行列，打開家門，讓愛住進來。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣目前有43戶寄養家庭敞開自家家門，提供59名兒少寄養照顧服務，因服務家庭數逐年遞減，導致有家外安置需求的孩子，被迫安置到其他縣市的兒少機構，苗栗縣政府委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會苗栗分事務所辦理寄養家庭招募審查、職前訓練等，16日上午9點將在苗栗家扶中心竹南據點舉辦寄養家庭招募說明會，呼籲社會大眾一起投入寄養家庭服務行列，打開家門，讓愛住進來。

苗縣府社會處指出，社會上有某些角落，不幸的孩子被疏忽照顧，或遭受身體、精神不當對待等，原生家庭已無法提供孩子適切照顧與保護，需要政府發揮公權力將受虐兒少緊急保護安置，寄養家庭提供替代性的照顧，讓孩子能有正常穩定的生活環境，體驗家庭的溫暖。

請繼續往下閱讀...

社會處指出，今年度有新進4戶寄養家庭，目前共有43戶寄養家庭敞開自家家門，提供59名兒少寄養照顧服務，最資深者服務27年，寄養父母平均年齡57.5歲，因服務家庭數逐年遞減，導致有家外安置需求的孩子，被迫安置到其他縣市的兒少機構，另外有多重議題照顧困難的兒少遭安置機構拒絕，在安置媒合上極不容易。

5月16日的招募說明會在苗栗縣竹南鎮博愛街518號舉辦，歡迎25歲以上（單親雙親皆可）、身心健康、國中以上學歷、有穩定收入、家中有足夠空間的民眾，或具有專業資格者如保母、幼教、社工報名參加，在此呼籲社會大眾一起投入寄養家庭服務行列，一同守護失依、受虐兒，詳情可電洽： 037-332103、吳小姐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法