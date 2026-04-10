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    首頁 > 生活

    歷經六次流標 國道一號增設岡山第二交流道工程將動工

    2026/04/10 09:10 記者侯承旭／高雄報導
    增設岡山第二交流道工程終於決標。（資料照）

    增設岡山第二交流道工程終於決標。（資料照）

    歷經6次流標，國道1號增設岡山第二交流道工程終於標出，預計2030年3月完工，可紓解現有岡山交流道壅塞。

    國道1號岡山交流道至楠梓交流道之間路段，於上、下班時段經常壅塞，為紓解周邊交通壅塞，促進本洲工業區、永安工業區、高雄環保科技園區及岡山區零星廠區發展，並配合高雄整體社經發展之交通運輸服務，以因應未來橋頭科學園區衍生之需求，地方爭取增設岡山第二交流道。建設計畫2023年1月30日獲行政院核定，計畫總經費約43.8億元。

    據交通部的施政報告，該計畫從去年1月至11月，共6次招標流標，經檢討後於去年12月4日重新公告招標，終於在今年1月21日決標，履約期限至2030年3月底。

    岡山第二交流道位於目前的岡山交流道北上約2公里處，可有效紓解岡山交流道的車流，岡山地磅站亦將配合改建，計畫以高28線（嘉新東路/大莊路）作為連絡道路，利用原岡山收費站區增設交流道，並規劃全轉向8支匝道，採鑽石型交流道搭配北出左轉半直接式匝道，提供完整之交流道進出功能。

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