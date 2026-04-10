全國技能競賽北區分區賽 鶯歌工商勇奪13獎締造校史新頁

新北市鶯歌工商學生參加全國技能競賽北區分區賽表現優異。（記者翁聿煌攝）

第56屆全國技能競賽北區分區賽成績揭曉，新北市立鶯歌工商再傳捷報，勇奪2金、1銀、1銅、4優勝及5佳作，總計13項獎項，創下校史最佳紀錄，並有多位優秀選手成功晉級全國賽，展現技職教育深耕有成的亮眼成果。

鶯歌工商校長顏龍源表示，師生在本屆競賽中展現多元職類實力，在「3D數位遊戲藝術」職類中，首次參賽即由青年組陳稜蓁一舉摘下金牌，青少年組林志宇嶄露頭角，勇奪銀牌，在「資通訊網路建置」職類中，黃雅楨勇奪第一名金牌；「自主移動機器人」職類則由沈世聰與鄧佳昌合作，獲第三名佳績；在傳統工藝領域，「珠寶金銀細工」延續在地工藝精神，榮獲佳作肯定。

請繼續往下閱讀...

「3D數位遊戲藝術」指導老師陳上瑜表示，能夠在競賽中榮獲第一名，是學生長時間努力與堅持的成果，學生不僅精進技術，更學會面對挑戰與壓力。「資通訊網路建置」指導老師周俊欽說看到學生在競賽中穩定發揮、勇敢突破自我，是身為教師最感動與驕傲的時刻。

實習處主任廖昱誠指出，學生能在全國性競賽中脫穎而出，除了選手自身努力不懈外，更有賴教師團隊的長期投入與用心指導，以及學校積極整合資源、打造完善訓練環境，家長會長吳孟璇代表學校感謝鶯歌在地的金元福包裝公司、台灣新光公司、全球傳動科技公司及美化企業等對於技職教育的具體協助與關懷、慷慨捐助嘉惠學子，讓學生能無後顧之憂。

顏龍源表示，未來學校將持續深化技職專業、強化產學鏈結，並鼓勵學生勇於挑戰自我、接軌國際，讓每一項技藝都能成為走向世界的實力。

新北市鶯歌工商學生參加全國技能競賽北區分區賽，獲2金、1銀、1銅、4優勝及5佳作表現優異。（記者翁聿煌攝）

學生的優異表現來自老師用心指導，與平常精熟技能。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法