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    首頁 > 生活

    全國首創流浪犬變身「樂陪犬」 9月深入社區陪伴老少

    2026/04/10 08:56 記者陳文嬋／高雄報導
    全國首創「樂陪犬」將於9月深入社區，陪伴長輩、兒少，共度快樂時光。（記者陳文嬋攝）

    全國首創「樂陪犬」將於9月深入社區，陪伴長輩、兒少，共度快樂時光。（記者陳文嬋攝）

    高雄市全國首創「樂陪犬」將於4月15日上路！農業局培訓流浪犬變身「樂陪犬」，並將招募20名志工、5月陸續開課，預計9月中深入鳳山區日照社福多功能中心、鳳山區老爺里活動中心社區關懷據點等，志工帶領「樂陪犬」深入社區陪伴長輩、兒少。

    動物保護處推動「好伴狗狗樂陪陪伴」計畫，首創動物處方概念，導入時間銀行機制，培訓流浪狗成為樂陪犬，不再只是寵物，而是功能性陪伴，具備療癒力量，目前已培訓5隻，持續增加中。

    動保處表示，計畫結合流浪動物困境與高齡長照、兒少關懷等社會議題，針對不同族群，推出分級、分眾「樂陪犬陪跑課程」，將於5月陸續開課。

    動保處也將招募20名志工，透過獸醫師、犬隻行為訓練課程等，建立專業知識及正確飼養觀念，以確保陪伴品質；民眾參與照顧樂陪犬、陪伴長者或協助據點運作時，皆可儲存時間，讓樂陪據點成為地方心靈充電站。

    動保處指出，人狗預計9月中深入社區多元據點，提供長輩及兒少溫暖陪伴，目前已確認合作有台灣寬霖關懷協會的鳳山區日照社福多功能中心和老爺里活動中心社區關懷據點、弘道老人福利基金會的前金區弘道林投好客廳等。

    動保處說，這項跨域創新計畫結合動保、社福與社區發展，未來將擴大邀請民間企業、社福團體與在地社區共同響應，打造高雄成為人犬和諧的溫暖城市。

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