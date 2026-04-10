44企業釋1600職缺！苗栗市、頭份現場徵才 最高月薪上看10萬

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於11、23日先後在苗栗市、頭份市舉辦現場徵才活動，共邀請44家企業，釋出近2000個工作機會；圖為現場徵才示意照。（圖由桃竹苗分署提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於11、23日先後在苗栗市、頭份市舉辦現場徵才活動，共邀請44家企業，釋出1600個工作機會，有電子廠開出月薪33K以上的技術員職缺、也有起薪43K的保全安檢員，及長春石化技術員起薪44K、台灣矽科宏晟月薪10萬元研發工程師職缺等。

桃竹苗分署表示，11日苗栗市場於苗栗縣立體育館（苗栗市中正路191號）舉行。長春石化釋出化工技術員50名，起薪44K以上，並提供每胎生育補助2萬元及4歲以下育兒津貼每月3000元；台灣矽科宏晟開出最高薪資10萬元的研發工程師職缺；京元電子持續大舉招募百名工程師及技術員，除分紅制度外，另提供免費醫療與法律諮詢及專屬按摩服務。

請繼續往下閱讀...

此外，萬安保全針對銅鑼科學園區誠徵100名安檢員，起薪達4萬3千元，全聯實業、新苗汽車、泰安觀止溫泉及中興保全等服務業者，亦提供穩定薪資、完整福利與完善教育訓練，滿足不同求職需求。

23日頭份市場則在頭份市民生里社區活動中心（頭份市中華路595號）辦理。科技大廠積極徵才，欣興電子釋出起薪38K至65K的現場技術員（師）及現場助理，高中職畢業即可應徵；矽品精密開出上百個工程師及技術員職缺，除各項獎金外，另提撥10％年度獲利盈餘為員工酬勞。大全聯、麥當勞、尚順開發與台灣善商等知名服務業者，提供門市及餐飲服務等正職及兼職機會，彈性的排班制度，員工可兼顧家庭生活，打造雙贏的就業契機。

苗栗就業中心主任張潔如表示，歡迎有就業需求的民眾踴躍參與，或至台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw）或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或於上班日撥打免付費客服專線 0800-777-888或苗栗就業中心037-358395。

苗栗市場次於11日在苗栗縣立體育館辦理現場徵才活動，邀集25家廠商提供1000個優質職缺。（圖由桃竹苗分署提供）

頭份市場次於23在頭份市民生里社區活動中心辦理現場徵才活動，邀集19家廠商提供600個工作機會。（圖由桃竹苗分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法