教育部閱讀磐石獎 嘉義縣獲3大獎

民和國小老師蕭羽珍向學生介紹繪本。（嘉義縣政府提供）

教育部日前公布今年度閱讀磐石獎得獎名單，嘉義縣竹崎鄉中和國小獲「閱讀磐石學校」，網寮國小校長王伯安及民和國小老師蕭羽珍獲「閱讀推手個人組」肯定，獲獎3項，展現長期深耕閱讀教育的成果。

竹崎中和國小以「山城閱影 深讀奮起湖」為主題，立足山區特色，從閱讀萌芽出發，透過多元閱讀活動培養學生興趣，並結合在地茶產業、森林鐵道與豐富生態資源，發展具特色的閱讀課程，引導學生走讀家鄉、深化學習。

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中和國小團隊整合教師、社區人士及外部資源，爭取經費改善圖書館藏與閱讀環境，打造處處可閱讀的書香校園，推動閱讀以來學生國語文學力表現優於全縣、全國平均，於語文競賽與科學展覽屢創佳績，展現閱讀素養轉化為學習能力的具體成果。

縣府教育處表示，中和國小以閱讀連結在地、翻轉學習，提升學生自信，培養關懷土地與永續發展的視野，為偏鄉教育樹立典範，學生人數更逆勢成長，全校學生提升至29人。

東石鄉網寮國小校長王伯安以「由閱讀領路，以教育為心」為理念，深信閱讀能為偏鄉弱勢孩子帶來希望的光芒，結合網寮在地「蚵」產業與候鳥生態，推動「走讀網寮」、「蚵鄉寶貝」等校訂閱讀課程，引導學生從親近閱讀出發，進而發展跨域議題探究與數位國際交流能力，同時爭取外部資源，鼓勵學生錄製閱讀心得影片、參加各項閱讀競賽，訓練表達能力更豐富學習歷程、拓展視野。

番路鄉民和國小學生多來自隔代教養與單親家庭、閱讀資源相對不足，蕭羽珍以溫暖陪伴與系統化策略，從培養閱讀動機出發，推動圖書小志工制度，讓學生在同儕分享中建立閱讀習慣；她採分層閱讀策略，由繪本共讀、閱讀理解至主題探究，逐步培養學生思考與表達能力，並透過共讀書箱、閱讀分享及成果展示，強化學習歷程與成就感，同時關注學生個別差異，提供適性引導與多元文本，校內閱讀氛圍日益成熟，學生自主閱讀與分享意願顯著提升。

嘉義縣中和國小獲得教育部閱讀磐石獎。（嘉義縣政府提供）

網寮國小校長王伯安（中）將在地特色蚵產業融入走讀課程。（嘉義縣政府提供）

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