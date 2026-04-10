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    首頁 > 生活

    大雨助攻桐花盛開 古坑邀你花下發呆

    2026/04/10 08:36 記者黃淑莉／雲林報導
    油桐花綻放。（記者黃淑莉攝）

    油桐花綻放。（記者黃淑莉攝）

    4月初連續幾場大雨助攻，雲林古坑荷苞山油桐花「爆」開，約已開5成，天氣放晴吸引不少遊客結伴賞花，一年一度古坑桐花祭將在4月18、19日登場，鄉長林慧如說，即日起到活動期間正是最佳賞花期，邀請大家到古坑在桐花下發呆。

    古坑荷苞種植油桐樹源自日治時期，當時除做經濟作物，另一功能是為咖啡樹遮蔭，荷苞山桐花公園種植約2000棵油桐樹，多數是數十年來地方補種，是中南部最知名賞桐花景點，盛開時微風吹白色花朵隨風飄落像下雪。

    4月初連續幾場大雨，桐花公園油桐花爆開，白色花朵灑落在山間小路宛如鋪了花毯，也有遊客拾起串花環，或在地上排出愛心、LOVE，十分浪漫。

    古坑鄉長林慧如說，古坑的4月天很美，桐花開是古坑的故事及美景之一，歡迎大家來荷苞賞桐花，享受在桐花下發呆的悠閒時光。

    雲林縣府文化觀光處長謝明璇表示，古坑桐花祭4月18、19日在荷苞山桐花公園，第1天開幕邀請太日樂集開場表演，並有伯公祭祈福儀式、桐花樹下音樂會、山風舞台表演，現場還有在地農產與精品咖啡小農市集、咖啡交流體驗，消費滿額還可兌換油紙傘彩繪、似顏繪、手作麻糬DIY體驗，邀請全國民眾來古坑賞桐花。

    4月初大雨助攻，古坑荷苞山桐花公園油桐花盛開，山路`像鋪上白色花毯。（記者黃淑莉攝）

    4月初大雨助攻，古坑荷苞山桐花公園油桐花盛開，山路`像鋪上白色花毯。（記者黃淑莉攝）

    4月初大雨助攻，古坑荷苞山桐花公園油桐花盛開，地面宛如鋪上白色花毯。（記者黃淑莉攝）

    4月初大雨助攻，古坑荷苞山桐花公園油桐花盛開，地面宛如鋪上白色花毯。（記者黃淑莉攝）

    古坑荷苞山桐花公園油桐花開了5成左右，4月18、19日桐花祭正是賞花最佳期。（記者黃淑莉攝）

    古坑荷苞山桐花公園油桐花開了5成左右，4月18、19日桐花祭正是賞花最佳期。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府、古坑公所邀大家來古坑賞桐花。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府、古坑公所邀大家來古坑賞桐花。（記者黃淑莉攝）

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