從排水線騎到神榕 台江單車走讀文化路徑

台江師生單車輕騎走海尾寮排水線。（台南社大台江分校提供）

台南社大台江分校結合台江在地中小學與幼兒園推動台江流域學習課程，並展開台江單車走讀行動，以山海圳國家綠道為主幹道，倡議將沿線排水線規劃為「台江治水神話故事單車道」，串連地方信仰、歷史地景與自然環境，結合本土教育、環境教育與綠色旅遊，打造城市文化路徑。

單車走讀沿著海尾寮排水線、本淵寮排水線與曾文溪排水線騎行，串連海尾朝皇宮、淵海佛祖廟、本淵寮朝興宮、十二佃南天宮及十二佃神榕等聚落信仰據點，透過實地騎行認識台江流域的歷史文化。

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社大台江分校表示，安南區古稱台江，1823年曾文溪改道注入台江內海，逐漸形成濕地型的十六寮聚落。海尾寮與本淵寮居民共奉淵海佛祖，相傳佛祖隨木桶漂流至海尾寮排水線而成神，成為地方守護信仰；十二佃先民則依守護神指示，在村落東北方種下3棵神榕進行水土保持、化解水患，逐漸形成今日約3000坪的神榕公園。排水線、聚落與寺廟信仰交織，也形塑出台江特有的「治水神話」文化景觀。

目前社大已與小台江河流讀書會合作，帶領30多名親師生騎單車走讀，從海尾騎至十二佃神榕，沿途了解淵海佛祖與神榕的治水傳說。學生表示，騎行雖有挑戰，但透過實地走讀，更能理解台江歷史文化，也看見神榕氣生根逐漸長成公園的自然景象，體會「文化路徑就在家門前」。

社大台江分校指出，隨著台江人口已逾20萬人，透過文化路徑行動可促進新舊住民交流，讓更多親師生認識台江拓墾史與信仰治水的故事，也期盼未來市府與水利署重視，公私協力共同打造台南都心新單車騎點。

台江師生走讀曾文溪排水線。（台南社大台江分校提供）

十二佃神榕見證台江歷史。（台南社大台江分校提供）

台江「治水神話故事單車道」以山海圳為延伸。（台南社大台江分校提供）

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