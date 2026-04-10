1週猛增1800萬噸 鯉魚潭水庫蓄水41.1％、回升8.2公尺

鯉魚潭水庫在集水區持續降雨下，1週蓄水就猛增近1800萬噸，水位也回升8.2公尺，今天上午7點蓄水率達41.1%。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

台灣西半部今年春雨偏少，造成中部鯉魚潭、德基等水庫蓄水量持續下探，其中鯉魚潭水庫更是跌破3成，所幸此波鋒面帶來降雨，集水區連續降雨達6天，在集水區持續進水下，1天蓄水又增加205萬噸，1週更是猛增近1800萬噸，今天上午7點，蓄水率達41.1%，已突破4成，蓄水量也回升到4804萬噸，對紓解旱象帶來助益。

去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，4月3日時蓄水率只剩25.95%，蓄水量3005萬噸，所幸此波鋒面帶來降雨，讓水庫止跌回升。

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此波春雨，從4月3日起，連續6天在集水區降雨，昨天雖降雨不明顯，不過在集水區持續進水下，蓄水1天又增加205萬噸，今天上午7點，蓄水率回升到41.1%，蓄水量達4804萬噸，1週蓄水就猛增1799.5萬噸，蓄水率也回升突破4成，水位更是回升達8.2公尺，為水情帶來好消息，民眾都希望春雨和梅雨能持續帶來雨量，紓解民生和灌溉用水的旱象。

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