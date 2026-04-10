台中最大百貨「漢神」今開幕！市府祭交管壓力測試

漢神洲際百貨今開幕，市祭多種交管。（圖：市府提供）

台中最大百貨「漢神洲際購物廣場」今日開幕，因臨重要道路環中路、崇德路，市府如臨大敵，因明日又逢週休二日假期，市府將今日開幕視如壓力測試，祭出多重交通措施，包括崇德路、環中路等周邊幹道實施管制，若商場停車場停滿9成滿即啟動進場控管；另要求漢神洲際購物廣場同步提供捷運松竹站與文心崇德站的免費接駁專車，盼降低車潮對周邊交通造成衝擊。

交通局長葉昭甫表示，漢神洲際購物廣場就在台中洲際棒球場旁邊，又鄰北屯重要道路崇德路、環中路，已與警察局等相關單位提前研議討論，並請業者依規提送交通維持計畫，提出多重交通措施。

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他指出，因應漢神開幕營運後，將吸引來自各地的觀光、消費人潮前往，市府針對周邊包含環中路、崇德十九路及崇德路等重要路口及路段，平日視車流頻繁重要幹道，規劃設置轉向或分向的管制措施；當停車場達到9成滿位，以及車輛出現溢流回堵時，也會進行進場管制，並禁止車輛排隊等候進場。

此外，漢神洲際購物廣場與洲際棒球場相近，未來若遇球賽活動，將可能與商場人潮疊加，交通局與警察局等相關單位亦有規劃相關交通疏導措施，嚴陣以待，以強化整體疏運能力為目標，並會持續滾動檢討。

另業者為鼓勵消費者多多搭乘大眾運輸，提供相關優惠方案，規劃捷運松竹站及文心崇德站至購物廣場的2條接駁專車路線，期透過大眾運輸疏運，以減少進入購物廣場的車輛數，請前往附近的用路人，務必依相關導引指示前往，並聽從現場員警及義交等交管人員的指揮行進。

中市府提供前往漢神百貨汽車交通動線參考。（圖：市府提供）

中市府提供前往漢神百貨 機車交通動線參考。（圖：市府提供）

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