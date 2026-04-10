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    首頁 > 生活

    高雄20公頃「新綠色祕境」5月亮相 就在澄清湖隔壁

    2026/04/10 00:10 記者王榮祥／高雄報導
    澄清湖北側約20公頃全新綠色祕境預計5月可亮相。（記者王榮祥攝）

    澄清湖北側約20公頃全新綠色祕境預計5月可亮相。（記者王榮祥攝）

    繼澄清湖園區更新、果嶺自然生態公園啟用、雙湖公園升級後，高雄市又將新增一處全新綠色祕境，就在澄清湖北邊，預計5月間亮相。

    兒童節期間，高雄市文化局在澄清湖置入9公尺高水中巨獸，吸引大批親子到場觀賞，有民眾注意到澄清湖側門文前路旁外有坡地正在施中，好奇探訪發現是一處全新綠色祕境，環境幽靜。

    公園處證實，那裡將改造為綠色空間，包括植栽、綠林、步道、滯洪池與停車場，也涵蓋原有的露營區與烤肉區，預計最快5月間對外開放，暫時沒有名稱。

    公園處說明，綠色祕境位於澄清湖北側，土地區分包括公26、特觀與74期重劃區，現階段開闢場域約20公頃，絕大部分為公有地。

    官員指出，這處祕境就在澄清湖隔壁，澄清湖、果嶺與雙湖總計約470公頃，再加上新綠色祕境、整體約有近500公頃的超大綠帶。

    市議員邱俊憲形容這塊區域不但可與澄清湖串接、距鳥松區也近，過往主要為救國團營區使用，未來可望成為附近民眾優質休憩場地；建議不需太複雜的人工設施，只要整理好步道、妥善設置植栽，就可讓民眾輕鬆走逛。

    20公頃綠色祕境內的滯洪池。（記者王榮祥攝）

    20公頃綠色祕境內的滯洪池。（記者王榮祥攝）

    綠色祕境部分場域前身是露營區。（記者王榮祥攝）

    綠色祕境部分場域前身是露營區。（記者王榮祥攝）

    工班持續在綠色祕境內栽植花草。（記者王榮祥攝）

    工班持續在綠色祕境內栽植花草。（記者王榮祥攝）

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