拱天宮「放頭旗」！白沙屯媽祖進香揭開序幕 4/12深夜起駕

白沙屯拱天宮9日深夜「放頭旗」，象徵白沙屯媽祖進香揭序幕。（擷取自白沙屯媽祖婆網站）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林北港朝天宮進香，即將於12日深夜11點55分登轎，廟方循例於進香3天前、今天（9日）深夜11點20分「放頭旗」，宣告今年徒步進香正式揭開序幕。

白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香來回約400公里，是全國重要民俗，更是不少信眾追隨媽祖鑾轎「粉紅超跑」的年度宗教盛事。白沙屯拱天宮總幹事陳春發說，今年報名隨香的香燈腳來到46萬3588人，比去年32萬9118人增加了近13萬人，再度寫下新高紀錄。

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拱天宮管理委員會與值年爐主今晚帶領信眾人手一炷香虔誠祝禱，請出頭旗，交由進香掌頭旗的頭旗團成員懸掛在拱天宮門口龍柱上，供信眾參拜，宣告媽祖進香活動正式展開。

四方形的頭旗高200多公分，旗面繡有雙龍及白沙屯拱天宮天上聖母等字樣，造型以古代方天畫戟的兵器為象徵，是白沙屯媽祖進香的先鋒旗，沿途驅煞避邪。

依百年來習俗，拱天宮廟方在進香前3天放頭旗，信眾開始3天的沐浴齋戒。不少信徒也會「開旗犒軍」，準備豐盛供品與進香旗到拱天宮祭祀、犒賞準備南巡的兵馬，祈求進香全程平安順利。

白沙屯拱天宮9日深夜「放頭旗」。（擷取自白沙屯媽祖婆網站）

白沙屯拱天宮夜「放頭旗」，懸掛在門口龍柱上。（擷取自白沙屯媽祖婆網站）

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